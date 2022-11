Avec l’inflation, les Québécois ont des habitudes de consommation moins écoresponsables

Partager







Dans la dernière année, les Québécois et Québécoises déclarent avoir réduit leur consommation tout en ayant perdu leurs bonnes pratiques écoresponsables, nous apprend le plus récent Baromètre de la consommation responsable.

• À lire aussi: 21 cadeaux québécois à offrir à ceux qui préfèrent acheter local

La déconsommation, qui apparaissait comme une tendance, est aujourd’hui davantage une nécessité pour bien des personnes, révèle le baromètre de l’Observatoire de la consommation de l’ESG UQAM, qui brosse un portrait du comportement des consommateurs depuis maintenant 13 ans.

« Les comportements qui progressent cette année sont ceux liés à l’optimisation de la consommation. On est dans une période de tension. Les gens disent clairement avoir réduit leur consommation ou changé leurs habitudes », déclare Fabien Durif, auteur du baromètre, professeur titulaire au département marketing de l’ESG UQAM et directeur de l’Observatoire de la consommation responsable et du Laboratoire FCI -GreenUXlab.

« Les gens ont appris à moins consommer pendant la pandémie lorsque tout était fermé. Ils ont pris conscience de certaines choses, on l’a vu dans nos sondages. Mais aujourd’hui, il y un mélange de ça et de contrainte de pouvoir d’achat », explique Fabien Durif.

57,3 % des personnes qui ont participé à l’enquête indiquent qu’elles ont réduit leur consommation au cours du mois de septembre. Cela représente une hausse de 9,2 points par rapport à la même période l’année dernière. 90,5% de ces personnes affirment que cela est lié à la hausse des prix. 79,8% des Québécois et Québécoises déclarent ne pas avoir récemment fait d’achat impulsif et 73% disent même avoir évité d’acheter certains produits.

• À lire aussi: Être un touriste écoresponsable en tout inclus, c’est possible

Perdre ses «bonnes» habitudes

Les gens consomment moins, et c’est une bonne nouvelle. Mais avec la baisse du pouvoir d’achat, ils achètent aussi des produits moins chers. 70,8 % d’entre eux déclarent avoir remplacé certains de leurs produits habituels par d’autres moins dispendieux. Malheureusement, cela peut se traduire par des produits de moins bonne qualité ou moins écoresponsables dans leur fabrication. Par exemple, les produits d’alimentation les moins transformés ou biologiques sont souvent plus chers.

« Quasiment une personne sur deux dit avoir changé d’épicerie pour une moins chère, ça montre un peu l’état de la situation », déclare Fabien Durif. « Ça devient une préoccupation importante pour le consommateur ». Pour l’expert, changer les habitudes de consommation ne se fait pas si facilement. Cela prend en général du temps. Pourtant, 49,3 % des répondants disent l’avoir fait.

Enfin, l’achat local avait conquis les habitudes de consommation durant la pandémie, surtout pour soutenir l’économie de la province. Mais aujourd’hui, seulement 51% des Québécoises et Québécois ont des pratiques fréquentes de « consommation locale », soit un recul de deux points en deux ans. 63 % des personnes déclarent qu’« acheter des produits fabriqués au Québec est parfois trop cher pour leur budget », par rapport à 53,7% des répondants en 2021.

• À lire aussi: Voici comment se débarrasser adéquatement de ses vieux pneus

Les jeunes moins impliqués ?

Les gestes écoresponsables comme le recyclage ou le compostage sont en recul chez les jeunes. Il faut dire qu’avec le manque d’engagement de certains États dans la lutte aux changements climatiques et les conclusions des COP, il y a de quoi être découragé.

« On parle de perception de l’efficacité du geste. Si un citoyen s'aperçoit que son geste n’est pas efficace, alors il va cesser de le faire », explique Fabien Durif. Pour lui, la médiatisation des failles dans la gestion des déchets pourrait être une explication à ces changements de comportements.

Les 18-24 ans ont davantage recours à la consommation collaborative et mutualisée comme les plateformes de location de voiture entre particuliers. Mais cela peut être attribué à des raisons budgétaires. Les 25-44 ans eux, sont surtout impliqués dans la protection de l’environnement par l’achat de produits à faible impact environnemental.

De leur côté, les personnes de 55 ans et plus sont les meilleures élèves. Elles arrivent en tête de liste lorsqu’il s’agit de recyclage, de protection des animaux, de déconsommation ou de consommation locale.

À VOIR AUSSI