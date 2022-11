Bella Hadid prend la pose vêtue seulement de ses cheveux

Partager







La mannequin Bella Hadid a partagé un cliché osé sur Instagram dans lequel elle prend la pose sans chandail, simplement vêtue de sa longue chevelure. À voir!

Après Kendall Jenner qui se balade sans pantalon, voilà que Bella Hadid pose sans top.

La jeune femme a publié un carrousel de photos behind the scenes d’une séance pour sa collection de vêtements en collaboration avec la marque About You.

Dans celui-ci, on peut voir Bella, de dos, qui pose seins nu, avec un simple chapeau de fourrure et une jupe noire.

Dans les photos suivantes, Bella se dévoile encore plus, ses très longues tresses enroulées sur ses épaules et sa taille.

La vedette de ces photographies est sans aucun doute la coiffure de Bella! Avec les tresses XXL et la frange carrée, on se croirait dans les années 2000.

La collection Bella X About You est actuellement disponible. Elle comprend des pièces qui vous rappelleront le style de la mannequin, comme la jupe dans la séance photo, mais aussi des pantalons à la coupe masculine, des vestons oversized et plus encore.

Découvrez la collection juste ici.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s