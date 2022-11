Call of Duty: Dr Disrespect suspendu de Warzone 2 pour «toxicité» dans le chat de proximité

Partager







Lorsque le chat vocal de proximité a été introduit dans Warzone 2.0, il était évident que cette fonction aurait ses avantages et désavantages. La nouvelle fonctionnalité a créé bien des moments cocasses depuis son introduction, mais elle a aussi été la cause de la plus récente suspension du populaire streameur Dr Disrespect.

Le streameur Herschel «Guy» Beahm IV, mieux connu en tant que Dr Disrespect, s'est récemment vu infliger une suspension de Warzone 2.0 de sept jours pour avoir eu un comportement «toxique» via le chat de proximité.

Selon la nouvelle rapportée par Dexerto, le créateur de contenu a confirmé sa suspension dans l’une de ses diffusions récentes, alors qu'il utilisait un compte Call of Duty alternatif. «Je devrais probablement me calmer sur ce compte, les amis», a-t-il déclaré. «Je veux dire avec le chat de proximité. Ce n'est même pas mon compte. Ils ont interdit mon autre [compte] pendant sept jours pour une utilisation de chat de proximité», a-t-il ensuite confirmé. Il croit que la raison aurait été pour du spam. «Spam? Ouais c'était probablement pour le spam. Mais était-ce vraiment ça?»

Voici l’événement qui aurait été la cause de sa suspension, selon Beahm:

My opinion of Warzone 2 after 1 week: pic.twitter.com/xHxKVfP750 — Dr Disrespect (@DrDisrespect) November 22, 2022

Les développeurs déconnectés de la réalité, selon lui

Dr Disrespect ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal, et pense que ceux qui l’ont suspendu voulaient se servir de lui comme exemple.

Face à cette décision, le streameur a partagé ses pensées à propos des développeurs de Warzone 2.0. «Ces gens sont tellement déconnectés», a-t-il déclaré. «On va me bannir juste avant un tournoi à 100 000$? C'est fou à quel point ces gens sont déconnectés.» Il a aussi mentionné avoir vu des choses bien pires pendant ses nombreuses parties de Warzone 2.0.

Après avoir servi sa «peine» de 7 jours, Dr Disrespect est maintenant de retour sur Warzone 2.0 avec son compte principal.

