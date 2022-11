La Nouvelle-Zélande pourrait faire passer l’âge du droit de vote à 16 ans

Partager







Une décision de la Cour suprême de Nouvelle-Zélande force les élus à débattre sur la possibilité d’abaisser l’âge du droit de vote à 16 ans. Le jugement intervient après qu’un groupe militant a traîné l’État en cour pour obtenir le droit de se prononcer sur des enjeux concernant les jeunes de 16 et 17 ans.

Le plus haut tribunal néo-zélandais a tranché: l’âge du droit de vote fixé à 18 ans est discriminatoire.

Dans leur décision, les juges notent que le procureur général n’a pas réussi à démontrer pourquoi l'âge 18 ans a été choisi comme l’âge minimal pour voter, sachant que le droit à ne pas subir de discrimination fondée sur l’âge dès 16 ans est établi dans la Charte des droits néo-zélandaise. Le fait de ne pas pouvoir voter constitue donc une discrimination fondée sur l’âge pour les jeunes de 16 et 17 ans.

C’est une victoire pour le groupe Make It 16, qui milite pour que ces jeunes puissent aussi se prononcer sur des questions qui les touchent, comme les changements climatiques, le coût de la vie ou encore la crise de santé mentale chez les jeunes.

«C’est historique», s’est réjoui Caeden Tipler, codirecteur de Make It 16, le groupe à l’origine de la poursuite. «Le gouvernement et le Parlement ne peuvent pas ignorer un message légal et moral aussi clair. Ils doivent nous permettre de voter.»

Au tour des Parlementaires

C’est maintenant au tour des parlementaires de débattre de la question, car le jugement seul ne suffit pas pour abaisser définitivement l’âge du droit de vote.

La première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a indiqué qu’elle était personnellement favorable à ce que les jeunes de 16 et 17 ans puissent voter.

AFP La première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern

Elle a cependant ajouté qu’il s’agit d’une question qui ne relève pas seulement d’elle ou de son gouvernement et qu’une telle modification à la loi électorale nécessite le soutien d’au moins 75% des parlementaires. Un vote sur la question devrait survenir dans les prochains mois.

L’issue du vote est encore incertaine, puisque les deux principaux partis d’opposition conservateurs s’y opposent. Le porte-parole du Parti national de Nouvelle-Zélande, Paul Goldsmith, a affirmé au quotidien RNZ qu’il n’y a pas de logique à abaisser l’âge du droit de vote. «Il faut tracer la ligne quelque part et 18 [ans] a été approprié. Nous pensons que cela fonctionne bien.»

«Je suis perplexe face à système judiciaire qui traite les jeunes de 16 et 17 ans très différemment, souvent pour des raisons de droits de l’homme, et qui pense qu’il est discriminatoire de ne pas avoir le droit de vote, donc la logique ne suit pas vraiment», a-t-il poursuivi.

Plusieurs pays permettent aux jeunes de 16 ans et plus de voter, y compris l’Autriche, la République de Malte, le Brésil, Cuba et l’Équateur. De nombreux autres États débattent aussi de la question d’abaisser l’âge du droit de vote.

— Avec les informations de BBC, NPR et RNZ

