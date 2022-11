L’Allemagne offrira 280$ aux jeunes de 18 ans pour qu'ils consomment de l'art

Partager







Cinéma, théâtre, concerts de musique: l’Allemagne donnera 200 euros (280$ canadiens) dès 2023 aux jeunes âgés de 18 ans pour leur permettre de consommer de la culture.

Cette mesure, appelée Kulturpass, a deux objectifs: encourager les jeunes adultes à se tourner vers la culture locale plutôt que vers les Netflix et Disney+ de ce monde, et donner un coup de pouce financier à la scène artistique, qui se remet à peine de la pandémie.

L'argent devrait être dépensé dans des cinémas indépendants et des librairies, par exemple. Le Kulturpass ne pourra pas non plus être utilisé pour acheter des billets pour un spectacle ou un concert de Taylor Swift ou de Blink-182. Les jeunes ne pourront d'ailleurs pas dépenser l'entièreté de leur 200$ sur un même billet.

La passe culturelle sera une sorte de cadeau d’anniversaire pour les quelque 750 000 personnes qui célébreront leur 18e anniversaire en 2023, a mentionné la ministre allemande de la Culture, Claudia Roth. Les jeunes auront deux ans pour dépenser les 200 euros.

AFP

Populaire en Europe

L’Allemagne n’est pas le premier pays à mettre en place une telle passe culturelle.

En 2021, la France a notamment instauré un programme semblable, offrant aux jeunes de 18 ans de dépenser 300 euros (420$ canadiens) dans les cinémas, les théâtres, les musées, les salles de spectacle et les librairies. Les jeunes Français peuvent aussi utiliser cet argent pour s'inscrire à des cours artistiques, acheter des instruments de musique ou s'abonner à une plateforme numérique française.

AFP

L'Italie a pour sa part instauré une passe culturelle de 500 euros (700$ canadiens) et l'Espagne de 400 euros (560$ canadiens). Ce sont d'ailleurs 57% des jeunes Espagnols de 18 ans qui l'ont utilisée.

Envisageable au Québec?

Au Québec, les jeunes ne peuvent pas profiter d'une telle passe. Le Parti Québécois a toutefois souvent proposé de créer un passeport culturel de 100$ par année destiné aux élèves du secondaire et aux étudiants du cégep. L’idée n’a jamais été retenue.

Sur la Rive-Sud de Montréal, Longueuil souhaite revaloriser et mettre de l’avant la culture sur son territoire avec sa nouvelle Politique culturelle, adoptée ce mois-ci.

La Ville propose au total 108 actions, dont l’abolition des barrières d’accès aux bibliothèques – comme les frais de retard –, la réactivation d’un projet de complexe culturel, la réalisation d’un projet de pôle culturel et la mise à jour de la Politique d’art urbain, afin de favoriser l’intégration de murales et de graffitis sur le territoire.

− Avec les informations de The Guardian

