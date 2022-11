Mariana Mazza ne regrette pas du tout le célèbre «f*ckyou» qu’elle a fait à Sugar Sammy au Gala Les Olivier en 2015

Partager







Plusieurs se souviennent sans doute du moment où Mariana Mazza a fait un doigt d'honneur à Sugar Sammy et Mike Ward au Gala Les Olivier en 2015.



Eh bien, sept ans plus tard, l'humoriste, qui a depuis amplement fait sa place sur la scène de l'humour québécoise, en veut encore à Sugar Sammy et dans le segment de l'entrevue, elle explique pourquoi.

Dans une franche entrevue accordée à Jean-Sébastien Girard à l'antenne d'ICI Première, Mariana Mazza explique, sans mâcher ses mots, pourquoi elle avait été fâchée à la suite de cette fameuse blague qui avait grandement fait jaser:

«Je suis encore fâchée. Je m’en rappelle, mon gérant m’a dit de dire aux journalistes que quand la caméra s’est tournée, j’ai ri. Mais ce n’est pas ça qui est arrivé. [...] C’est la première année que je suis nommée comme Révélation de l’année, je suis partout, c’est la première fois qu’il y a une femme qui se démarque dans les tribunes en humour depuis je ne sais pas combien d’années... Pis là, tu as le peddler Sugar Sammy qui arrive, il ne m’a jamais vue en show, il débarque de la France et il fait cette blague-là.»

Elle poursuit en expliquant ceci:

«Si c’était Mike [Ward], j’aurais compris. Parce que Mike m’a vue en show. Mais [Sugar Sammy], il ne m’a jamais vue sur scène. J’étais comme fâchée qu’il essaie déjà de faire ce que je déplore. Pourquoi dès qu’une femme est populaire, il faut que ça devienne le bouc émissaire? Et quand moi je fais un f*ck you, "euh, wô, là, t’es vulgaire!" Mais ce qu’il a dit était pire que mon f*ck you! Il ne m’a jamais vue en show! Ah, ça m’a vraiment fâchée.»

Pour voir la vidéo, c'est ci-dessous:



Rappelons que Mariana Mazza a récemment sorti son tout premier roman portant le titre de Montréal-Nord, disponible partout en librairie.



