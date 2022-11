La date de sortie de Portal with RTX annoncée [bande-annonce]

Partager







Les propriétaires de cartes graphiques NVIDIA RTX possédant l’excellent jeu Portal de Valve seront ravis d’apprendre que la date de sortie du DLC gratuit Portal with RTX a enfin été dévoilée.

• À lire aussi: Un jeu FPS de Starship Troopers sortira bientôt et on veut en savoir plus [VIDÉO]

• À lire aussi: The Witcher: CD Projekt RED confirme que le «remake» aura un monde ouvert

La mise à jour intégrant les technologies de ray-tracing et de DLSS 3 sortira le 8 décembre prochain sur Steam et sera gratuite pour ceux qui possèdent déjà le jeu original. La sortie coïncide également avec le 15e anniversaire du jeu original de Valve.

NVIDIA a également partagé les configurations requises pour profiter au maximum de la mise à jour gratuite.

Minimale

Paramètres graphiques: 1080p, 30 fps, Élevé (High)

1080p, 30 fps, Élevé (High) Carte graphique: NVIDIA GeForce RTX 3060 avec DLSS 2 (8 Go)

NVIDIA GeForce RTX 3060 avec DLSS 2 (8 Go) Processeur: Intel Core i7-6700 ou AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-6700 ou AMD Ryzen 5 3600 Mémoire vive: 16 Go

16 Go Espace de stockage requis: 25 Go SSD

Recommandée

Paramètres graphiques: 1080p, 60 fps, Élevé (High)

1080p, 60 fps, Élevé (High) Carte graphique: NVIDIA GeForce RTX 3080 avec DLSS 2 (8 Go)

NVIDIA GeForce RTX 3080 avec DLSS 2 (8 Go) Processeur: Intel Core i7-9700K ou AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-9700K ou AMD Ryzen 5 3600 Mémoire vive: 16 Go

16 Go Espace de stockage requis: 25 Go SSD

Ultra

Paramètres graphiques: 2160p, 60 fps, Très élevé (Ultra)

2160p, 60 fps, Très élevé (Ultra) Carte graphique: NVIDIA GeForce RTX 4080 avec DLSS 3 (16 Go)

NVIDIA GeForce RTX 4080 avec DLSS 3 (16 Go) Processeur: Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 9 5900

Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 9 5900 Mémoire vive: 32 Go

32 Go Espace de stockage requis: 25 Go SSD

Bien que le jeu soit sorti en 2007, Portal reste très apprécié de la communauté et est considéré comme l’un des meilleurs jeux de casse-tête et d’énigmes. On tombe rapidement sous le charme de GLaDOS, qu’on apprend à aimer.

Les graphismes dans Portal with RTX ont été imaginés avec l’intégration du ray-tracing, de nouvelles textures et des nouveaux environnements évoquant l'original.

Portal with RTX sera disponible le 8 décembre prochain en tant que contenu téléchargeable gratuit pour les joueurs qui ont le jeu original sur Steam. Ce sera donc le moment pour les utilisateurs qui possèdent déjà une carte graphique RTX et le jeu de découvrir (ou redécouvrir) ce classique de Valve.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s