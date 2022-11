La Ville de Québec instaure un fonds pour les changements climatiques

Partager







Dans son budget 2023 présenté lundi, le maire de Québec a créé un fonds visant à protéger l’économie de la ville du «tremblement» liés aux changements climatiques. À terme, en 2028, le fonds sera doté d’une enveloppe de 300 millions $.

«On sait que les changements climatiques arrivent et on sait qu’ils vont avoir un effet sur les routes, sur les réseaux d’égouts, sur les différentes structures, sur les bâtiments. Il faut s’adapter. On a besoin d’avoir de l’argent de côté pour pouvoir réparer, pour pouvoir corriger, pour pouvoir prévoir», a expliqué le maire de Québec, Bruno Marchand, en entrevue à Radio-Canada.

Pour lui, c’était «fondamental» d’inclure une telle mesure à son budget premier budget signé à 100% de sa main pour «couvrir une bonne proportion de ce que pourrait nous coûter l’adaptation aux changements climatiques».

«On a deux choix par rapport à l’adaptation aux changements climatiques : ou on attend et ça va coûter plus cher, ou on commence maintenant et ça va coûter moins cher, on va mieux [la] planifier et on ne va pas vivre les conséquences pour les citoyens. [...] Il n’y a pas de troisième option où on n’a pas besoin de le faire», a-t-il indiqué.

Pas de projet précis

Aucun projet précis n’est encore rattaché au fonds, car il sert plutôt «à parer l’imprévisible, l’impossible», a précisé le maire Marchand.

Le budget précise que la réserve «pourra être utilisée pour assurer la pérennité et le développement des grandes infrastructures» de la Ville.

Une première somme de 15 millions $ y sera versée en 2023. Les versements augmenteront de 15 millions $ d’année en année pour atteindre 75 millions $ en 2027 et 2028 et que la réserve totalise 300 millions $ en 2028.

Le maire Marchand souhaiterait ne pas avoir à toucher au fonds avant longtemps. «L’idéal, on l’amène à 300 millions $ [...] puis on ne l’utilise jamais, mais ça n’arrivera pas.»

Il espère également que la mise en place du fonds soit un incitatif pour le gouvernement provincial d’investir dans l’adaptation des municipalités aux conséquences des changements climatiques. «Si la Ville de Québec devait mettre 300 millions $, je pense que le gouvernement du Québec devrait mettre 300 aussi pour nous aider», croit-il.

Dans le contexte de ralentissement économique à venir, Bruno Marchand assure que les montants investis respectent la «capacité de payer» des contribuables. La Ville limite d’ailleurs la hausse de taxe foncière à 2,5%.

