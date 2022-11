Le guitariste d’AC/DC a été impressionné par la reprise de Céline Dion de You Shook Me All Night Long

Partager







À défaut d’avoir des nouvelles de Céline, voici le moment Céline de la semaine, dans lequel on revisite des moments marquants de la carrière de la chanteuse.

Aujourd’hui, on vous parle de son lien avec AC/DC.

Au cours de sa longue carrière, Céline Dion a joué avec plusieurs styles musicaux. De Une Colombe à Love Can Move Mountains, y’a une méchante différence.

Par contre, elle s’est toujours tenue relativement loin du hard rock.

Sauf une fois à Vegas.

En 2002, pour la 4e édition de son concert annuel Divas, la chaîne télé VH1 a choisi comme thème la ville du vice. Un an avant que Céline commence sa célèbre résidence au Caesars Palace, elle a été choisie comme une des têtes d’affiches du spectacle Divas Las Vegas.

Elle était entourée de Cher, des Dixie Chicks (aujourd’hui connu simplement comme les Chicks), de Mary J Blige et de Shakira pour ce grand spectacle-bénéfice qui a eu lieu au MGM Grand Las Vegas le 23 mai 2002.

Évidemment, chacune des chanteuses a interprété ses plus grands succès, mais personne n’aurait pu prévoir l’ouverture du spectacle.

«He was a fast machine, he kept his motor clean, he was the best damn man that I ever seen.»

En compagnie d’Anastasia, Céline a lancé les festivités avec une version du classique de 1980 de AC/DC You Shook Me All Night Long. Mais elle a interverti les genres.

Dès les premières notes, on peut voir Céline y aller en force avec des coups de bassins et de l'air guitar.

Dans une entrevue de 2003, Guitar World a demandé au guitariste d'AC/DC Malcolm Young ce qu’il avait pensé de la performance de la Diva.

«Quelqu’un m’a envoyé la vidéo. J’étais impressionné. Pas nécessairement par la voix, mais par le fait qu’elle était capable de se déplacer sur scène comme Angus [Young] avec les put**ns de souliers qu’elle avait dans les pieds! Je me suis dit «Put**n de merde, elle a des couilles»!»

En temps normal, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, mais pas cette fois-ci.

