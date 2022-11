On vit maintenant dans un monde où il existe des vestes pour manettes Xbox

Partager







Avec l’arrivée du temps froid, il se peut que vous soyez préoccupé par le confort de votre manette Xbox. Par chance, Microsoft a pensé à une solution pour les garder au chaud.

Pour seulement 34,95$US, on peut se procurer une veste à capuche tout simplement mignonne pour tenir sa manette Xbox bien au chaud. On n’aurait jamais pensé écrire ces lignes un jour. Nous voilà maintenant dans un monde où même les manettes de jeu sont mieux habillées que nous!

Bien que le produit soit quand même niaiseux, notre envie de le posséder est vraiment forte.

Microsoft Xbox

«C'est la période de l'année où vous voudrez peut-être vous réchauffer avec une jolie veste à capuche. Cet hiver, ne laissez pas vos manettes se sentir à l'écart avec une mini veste pour contrôleurx», peut-on lire dans la description du produit.

La mini veste de polyester est parfaitement ajustée aux manettes Xbox Series X/S et comprend une fermeture éclair et deux bras pour les poignées du contrôleur. Elle est offerte en deux choix de couleurs: blanche et noire.

Microsoft Xbox

Sans surprise, un item aussi unique en son genre comme cette veste à manette n’a pas perdu de temps à tomber en rupture de stock. On peut toutefois s’inscrire sur la page du produit pour être averti lorsqu’il y en aura à nouveau en stock.

