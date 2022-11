Pas de panique: il ne manque pas d’Advil ou de Tylenol pour adultes en pharmacie

Partager







Pas besoin de courir à la pharmacie du coin: il n’y a pas de pénurie d’ibuprofène (Advil, Motrin) ou d’acétaminophène (Tylenol) au Québec. Vous risquez cependant d’avoir du mal à mettre la main sur des médicaments pour le rhume, qui se font rares. On fait le point avec un pharmacien.

Des virus en circulation

Alors que trois virus respiratoires sont en circulation au Québec, vous pourriez vous heurter à des étagères vides en pharmacie si vous avez le rhume ou la grippe.

Mais n’ayez crainte: les analgésiques pour adultes ne sont pas touchés par une pénurie comme les médicaments pour enfants, qui se font rares depuis plusieurs semaines déjà. Ce qu’il manque, c'est des médicaments pour le rhume comme le sirop pour la toux.

Malgré ces problèmes d’approvisionnement, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, insiste néanmoins le président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), Benoit Morin.

«Ces médicaments ne guérissent pas de maladies, ils ne font qu’atténuer les symptômes. Ils améliorent le confort du malade, mais ne préviennent pas les complications ou des hospitalisations», explique-t-il.

Selon lui, il n’y a d’ailleurs pas lieu de parler de réelle pénurie. «La production n’a pas baissé, mais c’est la demande qui a beaucoup augmenté avec la pandémie. On reçoit toujours des médicaments, mais pas assez», souligne-t-il.

La pénurie de Tylenol pour enfants devrait également s’atténuer dans les prochains jours, alors qu'une commande importante de médicaments est attendue cette semaine.

La peur de manquer de médicaments

Au-delà de la forte circulation de virus au Québec, le manque de médicaments s’explique aussi par le fait que certaines personnes en achètent plus qu’ils en ont réellement besoin, par peur d’en manquer.

«Les gens achètent des médicaments sans être malades, au cas. C’était rare que ça arrive avant la pandémie et ça crée une pression sur les stocks», soutient-il.

Des solutions possibles

Benoit Morin a bon espoir de voir les fabricants accélérer le rythme de production pour répondre à la demande. D’ici là, il existe des solutions pour les gens qui n’arriveraient pas à trouver de médicaments afin d'atténuer leurs symptômes.

«La première chose à faire, c’est de parler à son pharmacien. Il peut vous suggérer d’autres médicaments pour remplacer ceux qui manquent», mentionne le président de l’AQPP.

Des solutions non médicamenteuses peuvent également être efficaces pour soulager l’inconfort causé par une grippe ou un rhume. Il suggère, par exemple, de maintenir un niveau d’humidité assez élevé à la maison pour éviter la congestion, de ne pas trop s’habiller chaudement à l’intérieur, de boire beaucoup de liquide et de se rincer les sinus. Et le plus important lorsqu’on est malade: s’isoler et se reposer.

Ce qu’il ne faut absolument pas faire: commander des médicaments sur internet.

«Les médicaments sont très sensibles à la température et aux conditions de transport. Avec des médicaments achetés sur internet, l’état de votre médicament n’est pas certifié comme en pharmacie. Ce n’est pas du tout recommandé», rappelle Benoit Morin.