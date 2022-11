Qui est Mario Ferri, l’homme qui a «osé» brandir un drapeau LGBTQ+ lors d'un match de la Coupe du monde?

Partager







Un spectateur a sauté sur le terrain avec un drapeau arc-en-ciel lors du match opposant le Portugal à l’Uruguay lundi, à la Coupe du monde, au Qatar. Voici ce qu’il faut savoir sur celui connu sous le nom d’Il Falco.

• À lire aussi: 5 fois où les droits de la personne se sont invités à la Coupe du monde au Qatar

• À lire aussi: Le joueur de foot ouvertement gai Josh Cavallo critique la FIFA

Ce qui s'est passé

À la 52e minute du match disputé lundi, Mario Ferri, alias Il Falco, est sauté sur la pelouse du stade de Lusail, à Doha, et a traversé le terrain à la course devant des joueurs stupéfaits. Il a été escorté vers la sortie une trentaine de secondes plus tard.

World Cup: A protester ran into the game holding a rainbow flag - with a 'Save Ukraine' and 'Respect For Iranian Women' shirt - @OrryLavie pic.twitter.com/s6dIcZLkQz — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 28, 2022

Il portait un chandail avec un logo de Superman et sur lequel on pouvait lire «Sauvez l’Ukraine» (à l'avant) et «Respect pour les femmes iraniennes» (à l'arrière). Son drapeau arc-en-ciel portait l’inscription «PACE», qui signifie «paix» en italien.

AFP

Après avoir été arrêté par les autorités, l’activiste de 35 ans a vite été relâché, «sans autre conséquence», a annoncé le ministère italien des Affaires étrangères mardi.

Un habitué des intrusions

Il Falco – ou Le Faucon, en français – a l'habitude des coups d'éclat sur les terrains de soccer. Depuis 2007, il cumule une dizaine d'intrusions du genre.

Il s'est fait connaître en 2010 à la Coupe du monde de la FIFA en Afrique du Sud. Il avait alors interrompu la demi-finale Allemagne-Espagne.

En 2011, Ferri s’est frayé un chemin sur la pelouse de la finale de la Ligue des champions.

Lors du Mondial de 2014, qui se tenait au Brésil, il avait sauté sur le terrain durant un match entre la Belgique et les États-Unis. Pour l’occasion, il portait un tee-shirt sur lequel on pouvait lire «Sauvez les enfants des favelas» et «Ciro Vive», en hommage à un supporter de Naples tué peu de temps auparavant, rapporte l’agence italienne AGI.

• À lire aussi: Coupe du monde au Qatar: 24 raisons derrière la controverse

Il est lui-même joueur de foot

Celui qui compte plus de 150 000 abonnés Instagram est un joueur professionnel de soccer depuis près de 10 ans.

Il a récemment signé un contrat avec le United Sports Club, une équipe de la deuxième division indienne.

Engagé socialement

Alors que sa ligue de soccer était en pause en mars 2022 en raison de la COVID-19, l’Italien s'est impliqué auprès des réfugiés ukrainiens.

Mario Ferri a voyagé de Pescara, sa ville natale en Italie, vers la Pologne. Il a loué une voiture pour aider des femmes et des enfants fuyant les bombardements russes à partir de Lviv, dans l’ouest du pays.

Il s’est d’ailleurs fait tatouer le trident ukrainien, symbole national, sur son arrière-bras gauche.

Mario Ferri est aussi engagé dans la lutte contre la pauvreté. Il s'est notamment rendu en Inde et en Afrique, selon plusieurs publications sur son compte Instagram.

− Avec les informations de l’AFP et du Evening Standard

À VOIR AUSSI