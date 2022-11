That ‘90s Show: Netflix dévoile une première bande-annonce de la sitcom [VIDÉO]

Partager







Netflix a dévoilé une première bande-annonce de That '90s Show, la suite de la sitcom pour adolescents mettant en vedette des personnages de That '70s Show.

• À lire aussi: BioShock: le réalisateur promet une adaptation Netflix fidèle au jeu

• À lire aussi: Préparez vos mouchoirs, la saison 5 de Stranger Things risque d'être bouleversante

Dès le 19 janvier 2023, on retrouvera Red et Kitty Forman alors qu’ils accueillent leur petite-fille Leia et ses amis. Elle convainc ses parents de rester chez ses grands-parents pour l’été et c’est ainsi qu’on suivra une nouvelle génération d’adolescents dans le sous-sol des Forman.

That ‘90s Show met en vedette Kurtwood Smith, Debra Jo Rupp, Callie Haverda, Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Donovan, Reyn Doi et Sam Morelos. Les acteurs de la série originale That '70s Show tels que Topher Grace, Laura Prepon, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Wilmer Valderrama et Tommy Chong feront également des apparitions spéciales.

Les créateurs originaux Bonnie et Terry Turner (That '70s Show, Wayne's World) se joignent à leur fille Lindsey Turner pour l’écriture.

That ‘90s Show sera diffusée sur Netflix dès le 19 janvier 2023.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s