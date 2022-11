5 choses à savoir sur Bad Bunny, l’artiste le plus écouté cette année sur Spotify

Partager







Pour une troisième année consécutive, Bad Bunny est l’artiste dans le monde dont la musique a été la plus écoutée sur Spotify en 2022. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voici tout ce que vous devez savoir sur lui.

Qui est-il?

Bad Bunny, de son vrai nom Benito Antonio Martínez Ocasio, est un auteur-compositeur-interprète portoricain de 26 ans dont la musique oscille entre le reggeaton et le trap.

D’où vient son nom d’artiste?

Celui qui a étudié les communications audiovisuelles à l’Université de Porto Rico a choisi le nom de scène Bad Bunny, ou mauvais lapin en français, après avoir partagé une photo de lui enfant sur laquelle il était déguisé en lapin et il avait l'air grincheux.

Il a collaboré avec Cardi B et Drake

Bad Bunny s’est notamment fait connaitre aux États-Unis en collaborant avec Cardi B et Balvin sur la pièce I Like It, qui est sortie en 2018.

L’année suivante, il a collaboré avec le rappeur canadien Drake pour la chanson Mía.

Son album parmi les plus téléchargés

Son album Un Verano Sin Ti [Un été sans toi] est le plus téléchargé au monde sur Spotify pour l’année 2022.

Sa chanson Tití Me Preguntó est la cinquième la plus téléchargée mondialement.

Aux États-Unis, il est le troisième artiste le plus écouté, après Drake et Taylor Swift.

Il ne figure sur aucun palmarès canadien dans le Spotify Wrapped 2022.

Nommé pour trois Grammys

Le rappeur est nommé dans trois catégories en vue de la prochaine cérémonie des Grammy Awards, dont celle du meilleur album pour Un Verano Sin Ti.

C'est la première fois qu’un album entièrement en espagnol est en compétition dans cette catégorie.

Sa chanson Muscow Mule est aussi en nomination pour la meilleure performance pop et son album Un Verano Sin Ti figure parmi les nominations dans la catégorie du meilleur album de musique urbaine espagnole.