Gotham Knights: une mise à jour gratuite ajoute deux nouveaux modes coop

Mardi matin, WB Games Montréal a annoncé une nouvelle mise à jour gratuite de Gotham Knights maintenant disponible, ajoutant deux modes coopératifs de 4 joueurs et 2 joueurs,

D’abord, le mode Heroic Assault regroupe les joueurs en équipe de 4 pour combattre les ennemis de Gotham dans 30 scénarios différents. Les superhéros seront amenés à affronter des vilains comme Starro et Man-Bat. Ce mode sera accessible aux joueurs lorsqu'ils atteignent le Case File No.05 dans la campagne principale.

Puis le mode Showdown allie deux joueurs appelés à se battre contre des versions plus fortes de Mr Freeze, Harley Quinn, Clayface et Talia al Ghul. Ce mode est disponible qu’aux joueurs ayant battu les boss de chaque Case File.

Cette mise à jour est maintenant disponible sur toutes les plateformes.

Gotham Knights est sorti en octobre dernier sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam et Epic Games Store.

