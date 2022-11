Importante hausse de taxes à Montréal: voici combien ça vous coûtera de plus selon votre arrondissement

Partager







Les propriétaires montréalais verront leur compte de taxes augmenter en moyenne de 4,1% en 2023, du jamais vu depuis 2011. Mais, concrètement, ça représente combien d’argent?

• À lire aussi: Voici à partir de quand vous pourriez recevoir votre chèque de 400$ ou de 600$ de la CAQ

• À lire aussi: Voici 4 choses à savoir sur le chèque que vous enverra la CAQ

Pour le savoir, on a choisi au hasard, dans huit arrondissements, une maison et un quadruplex actuellement en vente. On a ensuite calculé la hausse prévue pour 2023 en fonction du montant payé par les propriétaires en 2022 avec l'évaluation foncière.

David Alary - stock.adobe.com

D’après nos calculs, les propriétaires doivent s’attendre à payer entre 94$ et 301$, selon le type de propriété et son emplacement − les hausses de taxes varient d’un arrondissement à l’autre.

Mercier−Hochelaga-Maisonneuve (5,7%)

Quadruplex en vente pour 498 600$

2022: 4061,60$

2023: 4293,07$

Une augmentation de 231,48$

Maison en vente pour 411 500$

2022: 3352,07$

2023: 3543,14$

Une augmentation de 191,07$

Ville-Marie (1,7%)

Quadruplex en vente pour 738 900$

2022: 5531,40$

2023: 5625,43$

Une augmentation de 94$

Maison en vente pour 995 000$

2022: 7448,59$

2023: 7575,22$

Une augmentation de 126,63$

Rosemont−La-Petite-Patrie (3,9%)

Quadruplex en vente pour 606 000$

2022: 4768$

2023: 4953,96$

Une augmentation de 185,95$

Maison en vente pour 800 000$

2022: 6294$

2023: 6539,47$

Une augmentation de 245,47$

Le Plateau-Mont-Royal (3,9%)

Quadruplex en vente pour 972 100$

2022: 7648,50$

2023: 7946,79$

Une augmentation de 298,29$

Maison en vente pour 983 400$

2022: 7737,41$

2023: 8039,40$

Une augmentation de 301,99$

L'Île-Bizard−Sainte-Geneviève (6%)

Quadruplex en vente pour 533 400$

2022: 4451$

2023: 4718,06$

Une augmentation de 267,06$

Maison en vente pour 505 100$

2022: 4216$

2023: 4468,96$

Une augmentation de 252,96$

Pierrefonds−Roxboro (5,4%)

Quadruplex en vente pour 660 900$

2022: 5360,56$

2023: 5650,03$

Une augmentation de 289,47$

Maison en vente pour 478 800$

2022: 3883,54$

2023: 4093,25$

Une augmentation de 209,71$

Le Sud-Ouest (4%)

Quadruplex en vente pour 589 900$

2022: 4697,38$

2023: 4885,27$

Une augmentation de 187,90$

Maison en vente pour 688 600$

2022: 5483,34$

2023: 5702,67$

Une augmentation de 219,33$

Villeray−Saint-Michel−Parc-Extension (4,5%)

Quadruplex en vente pour 729 200$

2022: 5807,35$

2023: 6068,68$

Une augmentation de 261,33$

Maison en vente pour 537 700$

2022: 4287,24$

2023: 4479,94$

Une augmentation de 192,70$

Cette vidéo pourrait vous intéresser