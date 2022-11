Lara Fabian dément avoir déjà reçu une déclaration d'amour de Vladimir Poutine

Partager







Lara Fabian a-t-elle déjà reçu une déclaration d’amour de la part du président russe Vladimir Poutine? C’est ce qu’a tenté de savoir un animateur belge lors d’une récente entrevue avec la chanteuse.

De passage à l’émission Les Visiteurs du soir, sur les ondes de la chaîne belge francophone LN24, la Québécoise d’adoption a été interrogée sur son succès en Russie.

«Moi, on m’a dit qu’il était amoureux de vous, le président Poutine, et qu’il vous l’avait déjà dit. Est-ce que c’est vrai?» lui demande l'animateur lors d'un segment intitulé «Lara Fabian nous dit “Tout”», en référence à son succès de 1996 et au titre européen de sa plus récente autobiographie culinaire.

«En tout cas, pas sous cette forme. Je sais qu’il aimait ce que je faisais, mais non», lui répond la directrice des deux dernières éditions de Star Académie.

«Vous n’avez jamais parlé avec lui? Il ne vous a jamais dit de quitter l’Europe, parce que ça pouvait péter dans les années à venir?» poursuit l'animateur.

«Non... ça n’a rien à voir avec le fait qu’il soit amoureux de moi. [Je le connais] comme n’importe quel artiste qui est invité à chanter au Kremlin pour chanter devant 6000, 7000 personnes, quelques soirs par semaine», explique l’auteure-compositrice de 52 ans.

Pendant l'entrevue, Lara Fabian est aussi revenue sur une visite en Russie mouvementée. Après avoir été questionnée par l’animateur, elle a raconté avoir dû payer une «très lourde amende», en 2013, pour avoir chanté la chanson La différence, qui porte sur l'homosexualité.

Populaire en Russie

S’il est impossible de savoir ce que pense réellement Vladimir Poutine de Lara Fabian, ce qui est sûr, c’est que la Belge préférée des Québécois a connu beaucoup de succès en Russie, comme en témoigne le reportage suivant:

La chanteuse avait d’ailleurs été invitée à chanter lors du 80e anniversaire de naissance de l’ancien dirigeant de l’Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev.