Les plus belles maisons à vendre en novembre selon... vous!

Avec la page Instagram Maison Silo, l’équipe s’amuse à vous partager les plus belles propriétés à vendre au Québec ainsi que celles qui ont un petit «je-ne-sais-quoi»!

Jour après jour, vous êtes nombreux à interagir sous les publications avec vos mentions «j’aime», vos partages et vos commentaires.

On a donc décidé de sonder les abonnés de Maison Silo pour savoir laquelle des maisons partagées sur la page en novembre était leur préférée parmi les quatre plus populaires. Juste pour le fun!

Voici donc, sans plus attendre, le palmarès des quatre plus belles maisons à vendre en novembre selon... vous!

Situé directement sur le lac Franc à Morin-Heights, ce chalet de luxe offre une véritable oasis de paix en pleine nature.

En pleine nature, ce chalet au style architectural unique a été conçu afin que la lumière puisse traverser chacune des pièces. En effet, de grandes fenêtres de pleine hauteur rendent les espaces très lumineux. Une propriété unique!

À proximité des commodités de Saint-Sauveur et de Sainte-Adèle, au coeur des Laurentides, cette maison scandinave promet de plaire aux mordus de sports d'hiver. Une fenestration abondante et un décor douillet frappent aux yeux dès l'entrée. Une aire ouverte héberge la salle à manger, le salon et la cuisine. L'îlot central en chêne blanc ne passe pas inaperçu.





C’est l’architecte Maurice Martel qui signe les plans de cette propriété construite en 2021.En plus de profiter d’un grand terrain, d’un spa et d’un garage double, les futurs propriétaires pourront compter sur un accès au lac Masson.

