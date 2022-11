Livia Martin dévoile une nouvelle coupe de cheveux plus courte que jamais

Partager







La comédienne et influenceuse Livia Martin a troqué sa longue chevelure pour une coupe courte ultra tendance cet hiver, le bob!

Depuis plusieurs années, Livia Martin porte ses cheveux assez longs.

La jeune femme a voulu un peu de changement pour la saison froide et elle a opté pour un magnifique bob à l’italienne avec une séparation sur le côté qui donne encore plus de volume.

«Felt cute with the new cut», ou «Je me sentais cute avec ma nouvelle coupe», a-t-elle simplement écrit sous la photo.

C’est au salon M Coiffure à Montréal que Livia s’est rendue pour sa transformation majeure!

Elle a partagé le résultat sur les réseaux sociaux, recevant instantanément une tonne de commentaires la complimentant sur sa nouvelle coupe.

On adore! Décidément, toutes les longueurs lui vont à merveille.

