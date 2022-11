Une incroyable vidéo de danse tournée dans le métro de Montréal devient virale

Partager







Tous ceux qui doivent faire des changements de lignes en utilisant le métro de Montréal savent que la pire station pour le faire est Jean-Talon. C’est vraiment compliqué pour rien.

En revanche, la meilleure station pour le faire est Lionel-Groulx. C’est simple et efficace.

Semble-t-il que c’est aussi la meilleure station pour tourner des vidéos de danse.

Une vidéo dans laquelle on peut voir une jeune femme se déplacer gracieusement entre deux rames de métro dans la station située dans le sud-ouest de la ville est devenue virale. Avec raison.

La vidéo est aussi une boucle parfaite, faisant en sorte qu’on peut la regarder à répétition.

Elle a été réalisée par le duo montréalais Negative Space, composé de la danseuse Nora Côté-El Haïli et du vidéaste Tom Valentini.

Depuis sa publication plus tôt cette semaine, le TikTok a cumulé près d’un million de vues et plus de 150 000 mentions J’aime.

