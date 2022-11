Voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour PS4 et PS5 [DÉCEMBRE 2022]

Partager







PlayStation a dévoilé la liste des jeux qui seront offerts durant le mois de décembre aux membres PlayStation Plus.

Les abonnés Essential, Extra et Premium du service PlayStation Plus pourront aller chercher les trois jeux suivants à partir du 6 décembre:

Divine Knockout: Founder’s Edition | PS4, PS5

Mass Effect Legendary Edition | PS4

Biomutant | PS4, PS5

Les membres PlayStation Plus auront jusqu’au 2 janvier 2023 pour ajouter ces titres à leur bibliothèque de jeux.

Les nouveaux titres du catalogue de jeux Extra et Premium pour décembre 2022 n’ont pas encore été dévoilés. Les jeux annoncés aujourd’hui font partie de l’abonnement Essential, et sont donc offerts à tous les membres PlayStation Plus.

Si vous êtes abonné à PlayStation Plus, c’est aussi votre dernière chance de vous procurer les jeux de novembre: Nioh 2, Lego Harry Potter Collection et Heavenly Bodies. Vous aurez jusqu’au 5 décembre pour ce faire.

