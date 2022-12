Comment participer au concours pour gagner une Steam Deck de Valve durant les Game Awards

Partager







Vous voudrez peut-être regarder la cérémonie des Game Awards cette année, car la compagnie Valve a annoncé qu’elle donnera une Steam Deck 512 Go à chaque minute de la diffusion en direct. Pour s'inscrire au concours, voici ce qu’il faut faire.

Pour être admissible, le participant doit regarder l'événement Game Awards via Steam TV. La diffusion se déroulera le 8 décembre à partir de 19h30 (HNE), et il faudra s’inscrire préalablement sur la page officielle du concours pour participer au tirage.

Le concours est valide pour les personnes vivant aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni ou dans l'Union européenne, soit les régions où la Steam Deck est actuellement vendue.

De plus, pour confirmer son inscription, il faut:

avoir un compte en règle (pas de bannissement en cours ni de verrouillage);

avoir effectué au moins un achat Steam entre le 14 novembre 2021 et le 14 novembre 2022 afin de vérifier le pays et prouver que le compte est en règle.

Seules les personnes qui regardent la diffusion en direct sur Steam TV seront admissibles au tirage au sort.

Valve pigera un nom au hasard parmi les inscriptions à chaque minute durant l'événement, et annoncera les gagnants dans le chat de Steam TV. La cérémonie doit durer environ deux heures et demie; c'est donc plus d'une centaine de Steam Deck à gagner.

Pour s’inscrire et courir la chance de gagner l’une des Steam Deck, rendez-vous sur le site d’inscription sur Steam.

