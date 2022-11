Cuba : 7 Airbnb à louer à La Havane pour un séjour complètement rétro

Partager







Cuba est une destination unique. Ses plages de sable fin comptent parmi les plus belles de toutes les Caraïbes et sa capitale, La Havane, est probablement la ville la plus fascinante de toute la région.

Au programme? Des mojitos, des soirées endiablées, une ambiance unique au monde et des couchers de soleil au bord de l’océan. Vous verrez aussi que dans les rues de La Havane, l’histoire est partout: les murales rappelant la révolution de 1959, les palais particuliers du 19e siècle, les édifices coloniaux espagnols du 16e siècle...

Dans les vieux quartiers, des bâtiments aux façades parfois défraîchies cachent de belles cours intérieures et de petites merveilles d’appartements pas chers semblant sortis d'une autre époque.

Voici quelques beaux logements à louer sur Airbnb à La Havane, pour un séjour abordable et authentique:

Ce logement de style colonial de deux étages se trouve au cœur de la Vieille Havane, quartier désormais touristique fondé en 1519. Comme le dit la description sur Airbnb: «Les clients ont accès à toutes les zones de la maison. D'un café fumant dans la cuisine, à un thé glacé sur la terrasse.»

Invitant!

1 chambre, jusqu’à 3 voyageurs

À partir de 60$ par nuit (plus les frais), pour un séjour en mars 2023 (durant la relâche)

Réservez ici

Vieux carrelages d’Andalousie, hauts plafonds, portes de style néo-classique et décoration recherchée vous attendent dans ce grand appart colonial de la Vieille Havane. Parfait pour un séjour lumineux et accueillant.

2 chambres, jusqu’à 4 voyageurs

À partir de 81$ par nuit (plus les frais), pour un séjour en décembre 2022 (durant le temps des Fêtes) / 2 nuits minimum

Réservez ici

Voici un autre logement typique de la Habana Vieja. Il s’agit d’un penthouse récemment rénové qui compte pas moins de cinq balcons. Les musées des Beaux-Arts et de la Révolution sont situés tout près.

2 chambres, 4 voyageurs

À partir de 101$ par nuit (plus les frais) pour un séjour en décembre 2022

Tous les détails

«Réservez dans mon appartement et je vous ferai aimer mon pays comme je l’aime.» Voici la belle invitation de la propriétaire de la Terraza Vista Capitolio, un appart de la vieille ville possédant une superbe terrasse avec vue.

2 chambres, 5 voyageurs

À partir de 111$ par nuit (plus les frais) pour un séjour en janvier 2023

Réservez ici

Tout beau, tout bleu, cet appartement élégant se trouve près des principales attractions de la Vieille Havane, au cœur de l’action. De nombreux voyageurs y ayant séjourné parlent de son cachet très «authentique».

1 chambre, 2 voyageurs

À partir de 127$ par nuit (plus les frais)

Réservez ici



On peut lire dans la description de ce joli appartement qu’il a été récemment rénové, et ce, «dans le respect du style éclectique de la première moitié du 20e siècle».

2 chambres, 4 voyageurs

À partir de 72$ par nuit (plus les frais) pour un séjour en novembre 2022 / 2 nuits minimum

Réservez ici

Contrairement aux autres Airbnb de cette liste, ce mignon logement vintage avec mezzanine n’est pas localisé dans la Vieille Havane. Il se trouve plutôt dans le Vedado, un quartier plus moderne qui date de la première moitié du 20e siècle.

1 chambre, 2 voyageurs

À partir de 60$ par nuit (plus les frais)

Réservez ici

