Dans l'univers musical de Raccoon

Partager







Le jeune rappeur qui se décrit lui-même comme un «Aimé Césaire avec le flow de RZA» lançait il y a quelques semaines son nouvel album C00N: la prophétie.

• À lire aussi: Taverne Tour: la programmation enfin dévoilée

Et cette double référence littéraire et musicale n’est en rien de l'esbroufe ou de la fanfaronnade. Raccoon peut très bien, dans la même conversation, vous parler de ses incontournables personnels du hip-hop tout en rappelant l’importance des livres qui l’ont marqué.

En 17 chansons sur le dernier album C00N: la prophétie, tu explores quand même beaucoup d’ambiances sonores et les textes varient beaucoup aussi. Comment fais-tu pour choisir tes singles?

J’y vais avec le propos général de l’album. J’ai beaucoup de sujets aussi. Mais j’essaie de me centrer vraiment sur l’aspect principal de l’album: des trucs identitaires. C’est comme ça un peu que je choisis mes singles. C’est de choisir les chansons qui présentent le mieux le projet.

Comment tu choisis les invités avec qui tu collabores?

Les featurings, ça va vraiment avec les idées que j’avais dans ma tête. Je me disais: «C’est une bonne idée d’inviter Izzy-S. Je le vois souvent mettre son drapeau haïtien. Ça marche bien dans une chanson (Mon flag) sur les Haïtiens.» Dans le fond, Krome c’est un de mes amis. Je l’ai invité sur Interlude. C’était pas supposé être une chanson de l’album. C’était vraiment spontané.

Qu’est-ce que tes parents écoutaient comme musique?

Beaucoup de musique haïtienne dont du konpa, de la musique américaine, du reggae. J’ai deux parents très mélomanes. Très curieux aussi.

Qui faisait découvrir la musique aux autres dans la famille?

Ma grande sœur. Elle emmenait tous les gros hits américains à la maison. Elle nous faisait découvrir de nouveaux artistes presque chaque semaine.

Un artiste qui faisait l’unanimité dans la famille?

C’est vraiment un style qui faisait l’unanimité à la maison: le rap américain.

Avec quel artiste as-tu découvert le rap québécois?

C’est quand j’ai vu le clip La vi ti nèg de Muzion à la télé. Je voyais aussi Territoire hostile (de Sans Pression). Là, j’ai compris qu’il y avait du rap québécois. Sans Pression et Muzion qui passent à MusiquePlus, je pense que c’est le souvenir le plus ancien que j’ai du rap québécois.

Des albums qui te ramènent à l’adolescence?

Noir désir de Youssoupha. C’est le premier album que je me suis offert avec mon propre argent.

Tu donnes des ateliers sur l’écriture rap auprès des jeunes. Est-ce que tu as déjà eu droit à ce genre d’ateliers quand tu étais à l’école?

Oui à mon école secondaire, il y avait une activité parascolaire de slam tenue par MC June. C’est un peu comme ça que j’ai commencé à m’intéresser à l’écriture.

Dans tes ateliers sur le hip-hop, qu’est-ce que tu leur fais jouer pour leur apprendre la base?

En fait, j’essaie vraiment de leur montrer un peu de tout: l’écriture rap, les bases, comment ça a pris forme, ce qui est important dans un couplet de rap dans le fond. Je leur fais jouer une vieille instrumentale de Mobb Deep. Souvent ils ne connaissent pas ça! (Rires)

Des artistes en dehors du hip-hop que tu aimes encore beaucoup?

Corneille, c’est un de mes artistes préférés. À la maison, on l’aimait beaucoup. Aussi Bob Marley, Tiken Jah Fakoly, Rihanna.

Sur l’album, tu fais référence à Aimé Césaire dans Apparaître. Est-ce que la littérature influence souvent tes paroles?

Elle les a influencées longtemps. Peut-être moins aujourd’hui. Aujourd’hui, je m’inspire plus de mon vécu, de mes histoires. Mais l’intention d’écrire vient de la littérature et des auteurs que j’ai lus quand j’étais plus jeune: Frantz Fanon, Aimé Césaire. Ça m’a donné l’envie d’écrire et de bien formuler mes idées.

Ton parolier ou parolière préféré.e?

Nekfeu. C’est très difficile de faire mieux que lui. Sinon, je citerais Booba. Ce serait mes deux références. Mon école est très dans le rap français.

Est-ce que tu aimais le rap français des générations précédentes?

J’avais des cousins et des personnes plus vieilles que moi dans mon entourage qui m’ont parlé de MC Solaar à l’époque. Mais j’étais trop jeune pour avoir les références d’IAM et L’école du micro d’argent et tout ça. Plus tard, j’en ai écouté.

Tu as souvent dénoncé les clichés sur le hip-hop étalés par les médias mainstream. Ce serait quoi les pires stéréotypes véhiculés sur le rap?

Je crois que c’est de laisser croire que le rap ou la culture hip-hop fait l’apologie de la violence alors que c’est une expression musicale, artistique aussi, qui vient seulement du bas du peuple. Et c’est pas là que tu retrouves les plus belles affaires. C’est là que tu retrouves de la criminalité, de la prostitution, de la drogue...

Et on a souvent tendance à penser que cette expression-là, cette musique-là, ce style-là, en fait l’apologie. Comme si c’était une pub pour ça. Alors que c’est pas du tout ça. C’est vraiment juste une expression, une façon de raconter.

Quelle serait la prochaine étape pour permettre au hip-hop de s’épanouir pleinement?

Ce serait d’accepter les codes culturels qui viennent avec le hip-hop. Il y a des codes identitaires. Il y a certaines choses qu’il faut comprendre et accepter. C’est pas un style qui vient de l’élite. Donc, c’est d’autres référents, d’autres manières d’écouter la musique. C’est un des rares styles, le rap, que tu dois apprendre à écouter.

Ton dernier coup de cœur en musique?

SeinsSucrer. C’est un rappeur d’ici. C’est un de mes bons amis. Il est tellement bon! Il est très fort. Très Québécois dans le parler, dans les référents, dans l’accent.

Pour connaître les dates de ses spectacles, visitez la page Facebook de Raccoon.

Écoutez sa liste de lecture.

À LIRE AUSSI :

• Dans l'univers musical de Taktika

• Dans l'univers musical de Rymz

• Dans l’univers musical d’EMAN