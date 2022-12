Des gens ont des théories sur les causes de l’AVC de Kristopher Letang

Une douce pensée pour Kristopher Letang et sa famille. Un AVC peut arriver à tout âge qu’on semble en santé ou non. Souvenez vous de l’acronyme VITE.

Visage. Est-il affaissé ?

Incapacité de lever les deux bras normalement

Trouble du langage.

Extrême urgence, on appelle le 911❤️ pic.twitter.com/BWC7DtX1oN