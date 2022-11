Fort Lauderdale: 9 Airbnb avec piscine à louer pour profiter de la Floride

Partager







On dira ce qu'on voudra, la Floride, ce n'est pas seulement pour les snowbirds! C'est une destination particulièrement accessible - en voiture ou en avion - pour des vacances à la plage sans souci.

Voici quelques maisons et appartements avec piscine, dénichés sur Airbnb, pour ceux qui envisagent un séjour du côté de Fort Lauderdale, dans le sud du «Sunshine State».

Voici donc 9 Airbnb avec piscine à louer en Floride, à Fort Lauderdale et dans les environs:

Lauderdale-by-the-Sea

Surnommée le «Little Inn with a Big ❤️» sur Airbnb, le Sea Spray Inn propose de petits appartements rénovés et tout équipés à Lauderdale-by-the-Sea, une «beach town» près de Fort Lauderdale. Ils sont répartis dans deux bâtiments, dont l’un qui donne directement sur la piscine chauffée commune. Vous serez à quelques pas de la plage.

4 voyageurs / 1 chambre

À partir de 222 $ CAD par nuit, plus les frais, pour un séjour en décembre 2022 (3 nuits minimum)

Réservez ici

Fort Lauderdale

Cette maison récemment rénovée, qui compte 2 chambres et 2 salles de bain, est décrite comme une véritable oasis tropicale, avec une piscine privée et une cour remplie de palmiers. Elle se trouve dans la ville de Wilton Manors, «village gai» de la région, tout près du centre de Fort Lauderdale.

4 personnes / 2 chambres

À partir de 370 $ par nuit, plus les frais, pour un séjour en janvier 2023 (2 nuits minimum)

Réservez ici

Fort Lauderdale

Cette «maison de luxe style côtier à quelques minutes de la plage» peut accueillir 8 personnes, au cœur de Fort Lauderdale. Vous y profiterez d’une cuisine de chef, d’une table de billard, de 4 chambres et de 3,5 salles de bain, en plus d’une piscine privée.

8 personnes / 4 chambres

À partir de 679 $ par nuit, pour un séjour en décembre 2022 (3 nuits minimum)

Réservez ici

La Victoria Park House est une maison de vacances située dans un quartier tranquille de Fort Lauderdale, avec une piscine chauffée et un terrain verdoyant. Son emplacement est idéal, selon plusieurs personnes y ayant séjourné, et on peut louer des vélos électriques à proximité.

4 personnes / 2 chambres

À partir de 371 $ par nuit, plus les frais, pour un séjour en décembre 2022 ou janvier 2023 (3 nuits minimum)

Réservez ici

Wilton Manors

Cette maison récemment rénovée, qui compte 2 chambres et 2 salles de bain, est décrite comme une véritable oasis tropicale, avec une piscine privée et un cour remplie de palmiers. Elle se trouve dans la ville de Wilton Manors, «village gai» de la région, tout près du centre de Fort Lauderdale.

6 personnes / 2 chambres

À partir de 431 $ par nuit, plus les frais, pour un séjour en décembre 2022 (3 nuits minimum)

Réservez ici

Fort Lauderdale

Cette maison pleine de charme, avec boiseries d’origine, planchers de bois franc et déco inspirée du bord de mer, vous attend dans le quartier Victoria Park. Au milieu de la végétation tropicale, sa cour magnifique comprend une piscine chauffée, un jacuzzi, un barbecue et de nombreux espaces où flâner.

4 personnes / 2 chambres

À partir de 636 $ par nuit, plus les frais, pour un séjour en décembre 2022 (4 nuits minimum)

Réservez ici

Fort Lauderdale

Cette maison au charme ancien typique de la Floride, mais au confort moderne, semble bien porter son nom! Vous y trouverez une belle cour tropicale et une piscine (non chauffée), que vous partagerez avec deux autres petits hébergements (3 personnes).

2 personnes / 1 chambre

À partir de 178 $ par nuit, plus les frais, pour un séjour en janvier 2023 (3 nuits minimum)

Réservez ici

Fort Lauderdale

Voici une option pas chère et sympathique: un appartement dans un établissement de style motel, avec piscine commune et barbecues au charbon de bois partagés. Les unités comportent salon, cuisine et chambre et sont de style «années 70 chic rétro éclectique» pour une ambiance 100 % «sud de la Floride»!

4 personnes / 1 chambre

À partir de 103 $ par nuit pour décembre 2022, plus les frais

Réservez ici

BONUS! Une autre option - sans piscine - qui a attiré notre attention:

Fort Lauderdale

Ce beau chalet privé n’a pas de piscine, mais il se trouve à un pâté de maisons de la plage et près de nombreux commerces et attractions. Datant de 1936, la maison est typique du Fort Lauderdale d'antan et offre toutes les commodités modernes.

6 personnes / 3 chambres

À partir de 320 $ par nuit, plus les frais, pour un séjour en janvier 2023 (2 nuits minimum)

Réservez ici

* Les prix indiqués sont des exemples trouvés sur Airbnb au moment de la rédaction.

* Les prix sont en dollars canadiens.

