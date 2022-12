Harrison Ford est de retour dans la bande-annonce d'Indiana Jones and the Dial of Destiny

Partager







Jeudi soir, Lucasfilm et Disney ont publié la première bande-annonce de Indiana Jones and the Dial of Destiny et ont dévoilé la date de sortie au cinéma.

On retrouve des visages et des ennemis familiers dans la nouvelle bande-annonce du cinquième film de la franchise.

Bande-annonce - Indiana Jones and the Dial of Destiny

La vidéo mettant en vedette Dr Jones ne révèle pas grand-chose sur l'intrigue du film et se concentre plutôt sur des scènes qui exciteront les fans, petits et grands. On retrouve notamment John Rhys-Davies en tant que Sallah et nos bons vieux Nazis comme ennemis.

La bande-annonce déborde de scènes d’action qui rendront nostalgique n’importe qui qui a grandi avec ces films.

La distribution comprend Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Toby Jones, Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge, Thomas Kretschmann et bien sûr, le très cher Harrison Ford.

On retrouvera donc notre archéologue préféré dans Indiana Jones and the Dial of Destiny le 30 juin 2023 au cinéma.

Affiche du film

Lucasfilm Ltd.

