Incursion dans la «zone grise» du coaching immobilier

Partager







Connaissez-vous le coaching immobilier? C’est une pratique qui peut s’avérer lucrative pour ceux qui sont à la tête d'empires immobiliers et qui souhaitent transmettre les clés de leur savoir. Mais ces formations ont un coût – des centaines, parfois des milliers de dollars – et aucune autorité ne les encadre. Afin de mieux comprendre cet univers, 24 heures a réalisé une incursion dans trois de ces formations.

• À lire aussi: Importante hausse de taxes à Montréal: voici combien ça vous coûtera de plus selon votre arrondissement

Cory Albert, Florian Monkam et Stéphanie Milot ont tous quelque chose en commun: ils possèdent un patrimoine immobilier de plusieurs millions de dollars et enseignent aujourd’hui la recette de leur succès en ligne.

Des centaines de personnes assistent aux rencontres gratuites qui servent à promouvoir les formations complètes pour celles et ceux qui désirent poursuivre leurs apprentissages. Mais force est de constater que n’importe qui peut s’improviser formateur en immobilier.

Des pratiques non encadrées

Des dizaines de formations immobilières non régies par des autorités en la matière sont offertes sur le web. Rien ne permet d’assurer au client des apprentissages légitimes en concordance avec la loi.

Pour le président de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), Marc Lacasse, il y a une «zone grise» autour de ce type de formation. Il faut être «vigilant» puisque ces coachs ne sont pas tenus de s’assurer de la qualité de l’information qui est transmise. Ils n’ont pas non plus suivi une formation en courtage immobilier attestée par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ).

• À lire aussi: Comment la valeur foncière influe sur votre compte de taxes?

M. Lacasse demande au gouvernement que les coachs se plient aux mêmes obligations que les professionnels en courtage immobilier, une demande que l’APCIQ réitère depuis 2015.

24 heures a demandé à l’Autorité des marchés financiers (AMF) et à l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) leur avis à propos des conseils prodigués par des investisseurs immobiliers. Les deux organismes se sont renvoyé la balle, indiquant ne pas avoir d’autorité sur la question.

Pour en savoir plus sur leurs pratiques, 24 heures s’est intéressé aux formations de trois investisseurs immobiliers, qui comptent plusieurs centaines de clients.

Cory Albert, 22 ans, le jeune investisseur immobilier

Coût des formations entre 2000$ US et 15 000$ US

Parc immobilier évalué à 5 M$*

Facebook Cory Albert

Sur TikTok, l’investisseur immobilier Cory Albert invite régulièrement ses 105 000 abonnés à cliquer sur un lien sur son profil pour s’inscrire à son événement gratuit «Achète ton 1er triplex sans sortir 200 000$+ de ta poche!», qui a lieu tous les samedis.

24 heures a assisté à cette rencontre à trois reprises. Elle attirait à chaque fois entre 50 et 100 investisseurs en devenir. Cory Albert présente d’abord son parcours avant de résumer les avantages à devenir investisseur immobilier. Dans ces rencontres virtuelles, des jeunes qui rêvent de vivre un succès pareil s’expriment dans la conversation: «J’ai 18 ans et je fais tout pour acheter au plus vite», dit un jeune homme.

Capture d'écran Cory Albert, lors de sa formation gratuite.

Cory Albert vante les avantages du patrimoine immobilier et reste bien avare de mises en garde. Il ne prononcera jamais les mots «endettement», «entretien d’un immeuble locatif» ou même «faillite».

Pour Cory Albert, un investisseur dit toujours «oui aux opportunités».

«Merci à la banque. Merci à tous ceux qui n’investissent pas en immobilier. Parce que, si tu ne le savais pas, la banque prête à des gens comme moi l’argent que tout le monde garde dans un compte pour que l’on puisse s’enrichir», confie-t-il aux personnes présentes virtuellement.

Capture d'écran La façon dont Cory Albert a acquis son premier immeuble à revenus

Il invite ensuite le public à prendre un rendez-vous téléphonique avec un membre de son équipe, ce que 24 heures a fait.

Lors de cet entretien, l’employée a expliqué trois formations offertes et leur coût:

Vingt heures de cours sur la «théorie» du marché immobilier tout en obtenant le «chiffrier de rentabilité» de Cory Albert: 2 000$ US.

Un coaching personnalisé offert par un membre de l’entreprise de Cory Albert, ICA groupe Immobilier INC, jusqu’à l’achat de notre première propriété: 5000$ US.

Un entretien personnalisé avec Cory Albert deux fois par mois pendant un an: 15 000$ US.

«C’est possible de devenir partenaire d’un de ses deals. Éventuellement, vous pourrez acheter des plus gros immeubles ensemble, car les revenus sont plus importants», a souligné son employée Mathilde Gatineau.

Cory Albert n’a pas donné suite à nos nombreuses demandes d’entrevue.

Florian Monkam, 32 ans, l’investisseur étranger

Coût des formations entre 100$ US et 35 000$ US

Parc immobilier évalué à environ 10 M$*

Brice Hubert de l’agence Centurion Florian Monkam

Florian Monkam, originaire du Cameroun, est très actif sur les réseaux sociaux avec ses 23 000 abonnés sur TikTok et 80 000 sur YouTube. Il est investisseur depuis 2014 et coach immobilier depuis 2017.

24 heures a assisté à une de ses formations gratuites réunissant plus d’une centaine de personnes venant du Québec, mais aussi de pays européens et africains.

Au cours de cette rencontre, Florian Monkam partage des conseils pour faciliter la demande de prêt pour une mise de fonds. Dans un «script», il indique comment présenter sa demande point par point pour convaincre la banque d’accorder un crédit.

Capture d'écran Florian Monkam lors de la formation en ligne. Il présente les dizaines de carte de crédit qui lui ont permis d'avoir une mise de fonds.

En entrevue avec 24 heures, ce dernier reconnaît que le contenu qu’il enseigne n’est toutefois pas adapté à tout le monde. «Avant d’accompagner une personne, on s’assure que justement cela la concerne, parce que ce n’est pas généralisable», répond-il.

Dans une année, environ 1000 personnes achètent la formation en ligne, d'un coût allant jusqu’à 5000$ US, et environ 60 étudiants dépensent jusqu’à 35 000$ pour un accompagnement personnalisé.

L’important, selon lui, n’est pas la certification ni le coût de la formation, mais bien le bénéfice. «Oui, ça peut coûter 15 000$, mais une personne va acheter un immeuble qui va peut-être lui rapporter 30 000$ de loyer par année», rétorque-t-il.

Florian Monkam est bien au fait que le coaching immobilier n’est pas encadré au Québec. Une association pour les coachs immobiliers existe cependant en France et propose un code de déontologie pour protéger le public. Il n’est d’ailleurs pas contre l’idée qu'on fasse pareil au Québec pour éviter les abus de certains escrocs.

«Ça pourrait être une bonne chose. Une personne qui veut enseigner l’investissement immobilier doit avoir un minimum d’expérience», estime-t-il.

Stéphanie Milot, 51 ans, l’investisseuse expérimentée

Coût de la formation: 3000$ CAN

Parc immobilier évalué à environ 11 M$*

Julie Dessureault Stéphanie Milot

Stéphanie Milot possède près de 30 ans d’expérience dans l’investissement immobilier. Depuis maintenant six ans, elle partage dans des formations en ligne ses astuces qui lui ont permis d’acquérir 99 portes, d’une valeur d’environ 11 M$, selon ses dires.

Pour 3000$, Stéphanie Milot propose un programme de 70 heures de cours en ligne. Ces formations comprennent les conseils d’une cinquantaine d’experts en lien avec l’immobilier, comme des avocats et des fiscalistes. À la fin de la formation, les étudiants ne reçoivent pas de certification et le cours n’est reconnu par aucune autorité officielle, indique Mme Milot. Jusqu’à présent, 4000 personnes ont suivi cette formation.

Pour donner un avant-goût du programme, Mme Milot propose elle aussi une première rencontre gratuite en format «direct» sur Facebook et à laquelle 24 heures a assisté. Une centaine de personnes y ont pris part pour en apprendre plus sur des concepts de base comme l’optimisation des revenus locatifs, le flip immobilier, le «thinking» d’un investisseur à succès et le calcul de rentabilité.

Mme Milot reconnaît d’ailleurs ce «ne serait pas une mauvaise chose» qu’un code déontologique ou une association vienne encadrer la pratique du coaching immobilier pour que le public soit plus en mesure de comprendre les tarifs souvent très élevés des formations.

*Montant basé sur une estimation des intervenants eux-mêmes.

Cette vidéo pourrait vous intéresser