Voici 5 bonnes raisons de visiter Naples si vous allez en Italie

Souvent décrite comme sale et chaotique, Naples sait pourtant nous charmer avec son atmosphère authentique, son patrimoine historique, son magnifique panorama sur la Méditerranée et ses délicieuses spécialités culinaires. Voici 5 raisons de poser vos valises dans cette ville désordonnée au caractère unique.

1. Pour goûter la vraie pizza napolitaine

Qui dit pizza, dit Naples! Bien qu’on mange de l’excellente pizza aux quatre coins du monde, le fait d'en savourer une dans sa ville d’origine (et à prix doux en plus) a quelque chose de particulier. Ce n’est donc pas un hasard si les gens font la file à toute heure de la journée, un Aperol Spritz à la main, pour goûter la mythique pizza du restaurant Gino Sorbillo.

2. Pour s'imprégner d’une ambiance authentique

Les vêtements qui sèchent aux fenêtres, les scooters qui circulent dans tous les sens, les Italiens qui écoutent religieusement les matchs de foot, voilà tous des éléments qui font le charme de Naples et de son centre historique. Déambulez dans ses rues animées pour vous plonger au coeur du quotidien de ses habitants.

3. Pour visiter le célèbre site de Pompéi

Au départ de Naples, un court trajet en train vous mènera à l’entrée du site archéologique de Pompéi, au pied du Vésuve. Au coeur de cette cité antique tragiquement frappée par l’éruption volcanique de l’an 79, il est possible d’admirer de nombreux trésors. Petit conseil: réservez une visite guidée pour percer les mystères de ce lieu fascinant.

4. Pour observer les Italiens faire la dolce vita

Le dimanche, il suffit de se balader sur le front de mer et d’observer les Napolitains en pleine séance de bronzage pour bien comprendre la notion de dolce vita. Et tant qu’à y être, enfilez vous aussi votre maillot de bain pour faire trempette dans la Méditerranée!

5. Pour profiter d’une journée baignade à Sorrento

Aux portes de la côte Amalfitaine, arrêtez-vous à Sorrento pour vous offrir une journée baignade avec vue sur la baie de Naples et sur le majestueux Vésuve. Empruntez l’escalier creusé à travers la falaise pour rejoindre les plages privées et profiter d’un après-midi de farniente avec parasol et transat.

