La coloration «brunette liquide» sera partout cet hiver

Partager







La nouvelle saison amène son lot de nouvelles tendances et, parmi celles-ci, on retrouve une coloration qui risque de faire fureur, le «brunette liquide».

Cette coloration sera parfaite pour ceux et celles qui désirent une touche de richesse dans leur chevelure pour l’hiver.

La colo «brunette liquide» mélange deux tendances de la dernière année, soit le «expensive brunette», une coloration brune riche et lumineuse, et le «liquid hair», une coiffure lisse et brillante.

Quand on allie ces deux idées, on retrouve une coloration brune profonde, mais remplie de reflet lumineux. Pour se faire, on demande un gloss intense à notre coiffeur ou coiffeuse.

Ensuite, on la coiffe de façon à ce qu’elle soit si soyeuse, qu'elle brille de mille feux!

On remarque ces temps-ci que de plus en plus de gens délaissent le blond «Californien» au profit d’un brun somptueux.

La coloration «brunette liquide» continue de pencher en ce sens, et elle saura plaire à tous! Si vous êtes naturellement rousse, optez pour des reflets cuivrés.

Si vous êtes blonde, ajoutez à cela un léger balayage doré.

Les brunettes naturelles pourront oser une version plus foncée de leur couleur, car plus le brun sera profond, plus il brillera.

On parie que le «brunette liquide» sera partout en 2023 et, de plus, cela sera la coloration parfaite pour le temps des Fêtes! À essayer.

Voici quelques produits qui vous aideront à recréer la tendance:

1. Spray Dream Coat anti-humidité de Color Wow - 14,50$ - 34$ chez Sephora

Ce vaporisateur repousse carrément l'humidité, même la pluie! Il assure une chevelure sans frisottis et ultra soyeuse.

ACHETER ICI

2. Spray éclat lumière de Moroccanoil - 34$ chez Amazon

On applique ce spray en touche finale pour faire ressortir l'éclat naturel de notre couleur, mais aussi pour protéger nos cheveux des intempéries.

ACHETER ICI

3. Traitement lustrant et réparateur de Joico - 37$ chez Amazon

En seulement 5 minutes, ce traitement capillaire répare les cheveux abîmés pour révéler une crinière des plus lumineuses.

ACHETER ICI

4. Traitement gloss EverPure de L'Oréal Paris - 17$ chez Amazon

Ce traitement à faire dans la douche laissera vos cheveux plus brillants que jamais avec un gloss qui va durer.

ACHETER ICI

5. Shampoing hydratantt Gloss.Me de DESIGNME - 27$ chez Amazon

Hydratez vos cheveux en profondeur avec ce shampoing luxueux qui nettoie en profondeur pour se débarasser de tout ce qui pourrait ternir votre crinière.

ACHETER ICI

Ne manquez pas nos dernières capsules:

s

s