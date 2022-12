Les Canadiens s’inquiètent de la crise que traverse la nature

Partager







Plus de huit Canadiens sur dix (84%) s’inquiètent de l’avenir de la planète à cause de la crise que traversent la faune et la flore et exhortent le gouvernement à montrer l’exemple en matière de protection de la nature à quelques jours de l’ouverture de la COP15, à Montréal, révèle un sondage de Greenpeace Canada.

Les deux tiers (66%) des Canadiens considèrent que la perte de la faune et de la nature constitue une crise et qu’il faut agir maintenant pour renverser les dommages. Ce sentiment est encore plus présent chez les jeunes de 18 à 34 ans (74%).

Un récent rapport de Greenpeace fait état que l’activité humaine contribue fortement à la déforestation, mais aussi qu’un million d’espèces individuelles sont menacées d’extinction dans le monde. Au Canada, une espèce sur cinq présente un certain niveau de risque d’extinction, selon le dernier recensement des espèces réalisé par le gouvernement fédéral.

Malgré ces constats alarmants, on compte tout de même 29% des répondants qui ne croient pas à l’existence de la crise et affirment qu’on a encore des décennies devant pour nous protéger la biodiversité.«Le gouvernement fédéral doit tenir compte de leurs voix et faire preuve d'un leadership fort, comme le souhaite et l'attend la population canadienne. Il est temps pour le Canada de relever le défi en adoptant des lois plus strictes pour protéger la nature et en travaillant pour obtenir un accord mondial solide», a déclaré Lagi Toribau, directeur général intérimaire de Greenpeace Canada, dans un communiqué.

Ce sondage, mené par la firme Environics auprès de 1001 Canadiens, est publié quelques jours avant l’ouverture de la Conférence sur la diversité biologique de l’ONU (COP15), qui se tient du 7 au 19 décembre à Montréal.

L’objectif de la conférence est d’arriver à l’équivalent d’un accord de Paris pour la biodiversité, qui inclurait notamment un engagement pour protéger 30% des terres et des eaux du monde d’ici 2030.

Greenpeace Canada propose d’ailleurs un projet de loi qui obligerait Ottawa à rendre des comptes sur le respect de ses engagements en matière de biodiversité et qui donnerait le droit au public de poursuivre le gouvernement fédéral s’il ne respectait pas les réformes adoptées. Le sondage démontre d’ailleurs que 71% des Canadiens sont favorables à une telle loi. Plus du quart (26%) croit que la responsabilité de protéger la biodiversité revient au gouvernement fédéra.

