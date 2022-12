Mia Khalifa parle à Emily Ratajkowski de son passage dans l’industrie de la pornographie et de son succès sur OnlyFans

Partager







L’ancienne vedette du porno a expliqué tout ce qui cloche dans le milieu qu’elle a quitté après seulement quelques mois.

Invitée au balado de la mannequin Emily Ratajkowski High Low with EmRata, Mia Khalifa est revenue sur les trois mois (qu’elle qualifie de «pire moment de sa vie») qu’elle a passés dans l’industrie du porno.

Rappelons que la jeune femme originaire du Liban avait été propulsée au sommet de la popularité sur Pornhub après avoir tourné des scènes où elle était engagée dans des actes sexuels alors qu’elle portait un hidjab.

«Je pense que l'âge devrait être relevé pour qu'une société de production détienne vos droits à 21 ans, au moins», a affirmé Khalifa à son interlocutrice.

«Si vous voulez entrer dans l'industrie du sexe, par tous les moyens, faites-le après 18 ans. C'est l'âge légal, ça ne sera jamais combattu. Vous devez être vraiment réaliste quant à la sécurité et à l'éthique autour du travail du sexe, car c'est la plus ancienne profession du monde entier. La plus ancienne profession, elle ne disparaît jamais», a-t-elle ajouté.

«Plus vous resserrez les restrictions, plus les gens trouveront un moyen de le contourner, et cela pourrait être dit pour n'importe quoi – l'ère de la prohibition existe pour une raison», a poursuivi celle qui gagne désormais son pain quotidien grâce à OnlyFans.

Elle n’est cependant pas dépourvue de critiques envers la plateforme qui lui permet d’avoir son indépendance tout en maintenant des revenus élevés.

«Je suis tellement déchirée à ce sujet. J'aimerais vraiment qu'ils arrêtent de mettre autant l'accent sur les créateurs de célébrités [...] Quand ils ont changé toutes ces règles pour essayer d'accommoder les gens qui allaient bien, et recevoir des chèques de redevances, c'est là que mon problème avec OnlyFans entre en jeu. Je ne devrais pas mordre la main qui me nourrit littéralement, car c'est aussi l'endroit où j'ai trouvé beaucoup plus de mon autonomie corporelle. J'ai pu retrouver ça», a-t-elle expliqué.

«Mon OnlyFans a toujours été non nu. C'est très suggestif. Tout ce que je publie sur OnlyFans, j'ai l'impression que ça pourrait être publié sur Instagram et ce serait très bien. [...] Je le fais à ma façon, d'une manière où je me sens à l'aise, et c'est génial. [...] Pour partager des images de moi, de qui je suis maintenant - et non pas de l'enfant qui circule sur Internet et que j'aimerais pouvoir remettre dans cette boîte d’où elle venait».

