On peut maintenant précommander le casque de jeu Kraken Kitty V2 Pro de Razer

En octobre dernier, Razer a dévoilé le Kraken Kitty V2 Pro et il est maintenant possible de le précommander.

La sortie du Kraken Kitty revisitée est prévue le 16 décembre prochain et le casque sera vendu à 279,99$.

En plus d’être RGB, le nouveau Kraken Kitty V2 Pro vient avec des oreilles interchangeables et c’est franchement adorable. Trois oreilles illuminées sont fournies à l’achat du casque: des oreilles d’ours, de lapin et de chat. Deux choix de couleurs sont offerts: Quartz (rose) et noir. Ce casque a vraiment été conçu avec les streameurs en tête!

Le nouveau Kraken Kitty V2 Pro est compatible avec PC, PlayStation et Nintendo Switch (console dans le socle).

Pour précommander le casque de jeu Kraken Kitty V2 Pro de Razer:

Casque de jeu Razer Kraken Kitty V2 Pro Offert en deux couleurs: Quartz et Noir *Les prix peuvent changer sans préavis. 279,99 $ Razer

