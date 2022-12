Pepsi veut que vous mettiez du lait dans votre Pepsi

Partager







Le géant des boissons gazeuses Pepsi a lancé jeudi une campagne qui propose à ses clients d’ajouter du lait dans leur liqueur et de publier leur expérience avec le mot-clic #PilkandCookies, avec la possibilité de gagner de l’argent pour Noël.

«Combiner du Pepsi et du lait a longtemps été une astuce secrète partagée par les adeptes de Pepsi», a déclaré Todd Kaplan, responsable marketing chez Pepsi, selon CNN.

Pepsi publicise maintenant cette mixture dans le cadre de la tendance TikTok «dirty soda», qui consiste à mélanger du soda avec du sirop et de la crème.

«Avec la montée en popularité de la tendance TikTok “dirty soda”, nous avons pensé que “Pilk and Cookies” serait une bonne façon de célébrer sans vergogne les vacances», a ajouté M. Kaplan.

Pour rendre la campagne encore plus attractive et promouvoir la mixture, Pepsi a utilisé l’image de Lindsay Lohan, qui joue dans le film de Noël sur Netflix Falling for Christmas.

L’entreprise recommande même un certain nombre de recettes pour ceux qui souhaitent surpasser celle au lait, peut-être dans l’espoir de lancer sa propre boisson combinée virale.

