Pokémon Scarlet et Violet: la patch 1.1.0 ajoute les matchs compétitifs

La mise à jour de Pokémon Scarlet et Violet du 1er décembre instaure les matchs compétitifs et répare également quelques bogues mineurs.

Depuis sa sortie le 18 novembre dernier, Pokémon Scarlet et Violet a été la cible de plusieurs bogues en jeu difficiles à ignorer. Nintendo a finalement déployé jeudi matin le premier correctif pour le duo de jeux.

En plus de corriger quelques bogues mineurs et d'avoir fait des ajustements afin de «rendre votre expérience de jeu plus agréable», le correctif 1.1.0 introduit la saison 1 des matchs compétitifs. Cette nouveauté permettra aux joueurs de s’affronter via le Battle Stadium et de se placer sur un classement.

Les notes du correctif ne mentionnent malheureusement pas de détails sur les bogues qui ont été corrigés. Il faudra toutefois s’assurer d’avoir au moins 1 Go libre sur la Nintendo Switch pour l’installation du correctif.

Nintendo reconnaît les bogues et s’excuse

Dans la note du correctif du 1er décembre, Nintendo a reconnu que les jeux Pokémon Scarlet et Violet rencontrent beaucoup de problèmes depuis le lancement.

«Nous sommes conscients que les joueurs peuvent rencontrer des problèmes qui affectent les performances des jeux», a déclaré Nintendo. «Notre objectif est toujours de donner aux joueurs une expérience positive avec nos jeux, et nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Nous prenons au sérieux les commentaires des joueurs et travaillons à l'amélioration des jeux.»

Depuis sa sortie, les joueurs ne ratent pas une occasion de partager les bogues qu’ils rencontrent lors de leurs sessions de jeu. Bien qu’il soit décevant de voir un jeu Pokémon criblé de bogues, ces derniers offrent également des moments cocasses et souvent très drôles.

