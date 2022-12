Qu’est-ce que la tendance «act your wage», la version positive du «quiet quitting»?

Partager







Vous souvenez-vous de la tendance du quiet quitting sur TikTok, qui incitait de jeunes travailleurs à repenser leur relation au travail? Dans la même veine, le mot-clé act your wage (agis selon ton salaire) est apparu sur la plateforme en octobre et cumule à ce jour 170,1 millions de vues. Mais en quoi est-ce différent du quiet quitting?

Le quiet quitting (démission silencieuse) consiste à répondre aux exigences minimales de son emploi sans en faire plus. L’objectif? Relâcher le pied de l’accélérateur pour se préserver d’un épuisement professionnel et instaurer des frontières plus saines entre le travail et la vie personnelle.

Les adeptes de la nouvelle tendance act your wage décident quant à eux de réaliser seulement les tâches pour lesquelles ils sont payés, pour éviter de le surmenage.

Dans les faits, les deux termes ont des définitions similaires. Mais comme l'explique le média Insider, des tiktokeurs préfèrent toutefois l'expression act your wage, puisqu’elle ne fait pas mention de «démission».

À quel moment c'est devenu viral?

L'expression est devenue virale pour la première fois en 2020, lorsque la tiktokeuse Stephanie Ann l'a utilisée pour décrire sa vie professionnelle.

«Parfois, je dois me rappeler de travailler selon le salaire que je reçois. Par exemple, si j'en ai trop fait au travail, je vais me dire: "Stéphanie, tu peux aller t'asseoir dans la salle de bain et regarder ton téléphone pour 25 minutes"», explique-t-elle dans la vidéo. Elle ajoute ensuite: «Ils ne me paient que 7,25 $ de l'heure!»

Ses propos ont depuis été repris dans des centaines de vidéos.

Une autre créatrice de contenu, Sarai Soto, âgée de de 30 ans, a elle aussi contribué à la popularisé du act your wage.

Dans sa vidéo Veronica is acting your wage, qui a été aimée 2,7 millions de fois sur TikTok, elle joue le rôle de Veronica, une employée qui décline poliment le travail supplémentaire que lui confie sa supérieure, Susan.

Dans le sketch, l'employée se fait demander par sa patronne de travailler sur un dossier après ses heures de travail, ce à quoi elle répond: «Respectueusement, Susan, je préfère passer du temps avec ma famille ce soir.»

Bien que le scénario soit fictif, il a résonné chez bien des utilisateurs de TikTok.

«Les gens se sentent vraiment compris, ils se sentent entendus, ils ont l'impression que quelqu'un les défend, a déclaré Soto à Insider. Je ne peux pas vous dire combien de messages je reçois de personnes qui me disent qu’ils ont vécu la même situation.»

Quiet quitting rime avec paresse?

Le terme quiet quitting n’a pas résonné de la même manière chez tous. Certains travailleurs, qui en avaient marre de leur boulot, ont décidé de «se la couler douce» plutôt que de remettre leur démission, selon un témoignage rapporté dans un reportage de Insider.

«Tu n’aimes pas ton travail, mais tu ne veux pas démissionner? Essaie d’être paresseux à la place», recommandait même le coach de carrière américain, Bryan Creely, dans une vidéo diffusée en mars dernier sur TikTok.

Selon lui, compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre et des difficultés de recrutement, le désengagement peut mener à une négociation pour obtenir de meilleures conditions de travail.

Mais le terme «paresse» n’a pas plu à tous.

Puisque la «démission silencieuse» a surtout été associée aux millénariaux et aux Z, elle a alimenté l'image des jeunes travailleurs qui seraient moins enclins à travailler fort que les générations qui les ont précédées. C'est pourquoi des tiktokeurs ont décidé de bannir le terme de leur vocabulaire.

