Rodger Brulotte a déjà déféqué par la fenêtre d’un autobus qui roulait sur l’autoroute

Le légendaire commentateur de nos défunts Expos a raconté, à La Poche Bleue, une anecdote aussi désopilante que dégoûtante.



Dans le même épisode de La Poche Bleue que celui où l’épouse de Michel Bergeron l’a appelé parce qu’elle était inquiète qu’il ne soit pas revenu à la maison, le coloré journaliste et communicateur a été appelé par Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse à faire le récit de son caca le plus embarrassant.

Toutes les histoires de caca ne se valent pas, mais celle de Rodger fait assurément partie de l’élite.

Pour vous mettre en contexte: ça se passe sur une autoroute de Pittsburgh; ça implique un autobus en mouvement à 100 km/h et ça met en vedette Jacques Doucet et Alain Chatelois.

Le reste, c’est de l’histoire!



On laisse Rodger Brulotte vous raconter ça:

