Simon Cowell trouble encore les internautes avec un nouveau visage

Le producteur de musique et grand manitou de The X Factor, Simon Cowell, a publié récemment une vidéo sur ses réseaux sociaux et ses fans ont (encore) de la difficulté à le reconnaître.

Cowell, 63 ans, invite les gens à se présenter à Britain's Got Talent et ce n’est pas son message qui a retenu l’attention.

🤡Simon Cowell has sparked concern from fans in a new video shared to social media on Thursday. pic.twitter.com/ncePBmmq3T — .. (@Xx17965797N) December 1, 2022

Plusieurs personnes ont remarqué la peau lisse et le teint bronzé de Cowell et se demandent franchement ce qui a bien pu lui arriver.

(Du botox?)

Le public ne mâche pas ses mots:

Simon Cowell's the son of Herman Munster. pic.twitter.com/DiOzF6W9B2 — Les Floyd (@Lesism) December 1, 2022

Simon Cowell's face looks like if George Michael's corpse was playable character in Goldeneye. pic.twitter.com/c4OS7tIlUL — Metal Petal (@KingRinTin) December 1, 2022

Simon Cowell looks like he's skinned someone alive and is wearing their face pic.twitter.com/vesm0MBz5O — Dr Jess Asstrophe (@jessasstrophe) December 1, 2022

Ce n’est pas la première fois que Cowell fait jaser avec un nouveau visage.

L’homme à qui on doit One Direction s'est cassé le dos en 2020, ce qui l’avait forcé à revoir ses habitudes de vie. Il dit avoir perdu 20 livres en deux ans et affirme marcher plus de 60 kilomètres par semaine.

En 2019, Cowell avait annoncé avoir changé de diète et se sentir vraiment mieux. Il trouvait qu’il paraissait mieux. Pourtant, son visage avait déjà grandement fait réagir sur Internet à l’époque.

Bien que tout le monde soupçonne qu’il a eu recours à la chirurgie esthétique, l’homme n’a jamais confirmé la chose.

