Un menu gastronomique... dans la réalité virtuelle!

Chaque décembre, le monde de l’art se donne rendez-vous à Miami pour sa célèbre semaine dédiée à l’art. L’occasion de découvrir des performances artistiques toutes plus originales les unes que les autres. L’une d’entre elles suscite particulièrement d’engouement puisqu’elle mêle art, gastronomie et réalité virtuelle.

Il s’agit de Aerobanquets RMX, une expérience immersive créée par l'artiste Mattia Casalegno en collaboration avec le chef Chintan Pandya, étoilé au Michelin. Elle propose aux fins gourmets de visualiser le goût grâce à la réalité mixte, cette technologie qui permet d'interagir avec le monde réel tout en visionnant des choses qui ne sont pas là.

Mattia Casalegno et Chintan Pandya se sont inspirés d’un livre de recettes de F. T. Marinetti datant de 1932, «The Futurist Cookbook», pour imaginer une expérience gastronomique dans laquelle les textures et les saveurs semblent prendre vie. Les participants d’Aerobanquets RMX sont invités à goûter une sélection d'amuse-bouches aux noms figuratifs, imaginée par Chintan Pandya. Selon ARTnews, on y trouve une «mousse d'espoirs rôtis», «une perle qui a le goût de la première fois que vous vous êtes mordu les lèvres» ou encore une tarte qui évoque le «sifflement que le vent fait à travers une serrure de porte par un froid d'après-midi d'automne».

Ces plats prennent tout leur sens grâce au casque VR Meta Quest 2 que portent les participants de l’expérience durant la dégustation. Ces équipements les propulsent dans un univers virtuel dans lequel ils sont guidés par la voix de l’autrice de livres de cuisine et présentatrice de l’édition américaine de «Top Chef», Gail Simmons. Ils peuvent également se laisser porter durant leur repas par une bande sonore composée par le musicien italien Martux_M spécialement pour Aerobanquets RMX.

Aussi déroutante soit-elle, cette expérience gastronomique multisensorielle a pour but d’inviter les convives à porter un regard différent sur ce qui se trouve dans leur assiette. «Nous vivons actuellement dans un monde où l'agriculture industrielle, la surpêche, la pollution chimique et la dégradation des sols mettent en péril les moyens de subsistance de millions de personnes en appauvrissant notre environnement. Nous vivons dans une culture où la vitesse et l'économie passent avant la santé et la qualité. À travers ce projet, je souhaite attirer l'attention sur nos pratiques dangereuses tout en célébrant le plaisir de manger», a déclaré Mattia Casalegno.

Le plasticien a conçu Aerobanquets RMX en 2018 grâce à une bourse de recherche du Chronus Art Center. Il l’a inauguré la même année à Shanghai en collaboration avec le chef Flavio G. Carestia, qui dirige le restaurant Domenica à Amsterdam; avant de la présenter au public américain à la James Beard House à New York. Les collectionneurs et amateurs d’art peuvent désormais la découvrir jusqu’au 4 décembre à Superblue Miami, un lieu d’art expérientiel imaginé par la société du même nom.