Un nouveau jeu Amnesia arrive sur PC et consoles l'année prochaine

Frictional Games, le studio à l’origine de la série Amnesia et SOMA, a dévoilé Amnesia: The Bunker, un nouveau jeu de la série horreur psychologique bien-aimée. Bonne nouvelle pour les fans, le nouveau jeu arrivera en mars 2023.

Selon le communiqué, les joueurs auront pour la première fois un impact sur le gameplay, puisqu’ils pourront choisir leur style de jeu tout en explorant à volonté ce monde semi-ouvert. «Avec pratiquement aucun événement scénarisé et une tension constante provoquée par une menace omniprésente, il appartient à chaque joueur de peaufiner son approche de la survie.»

Bande-annonce - Amnesia: The Bunker

Armés d'un pistolet revolver et d'une lampe de poche à dynamo bruyante, les joueurs se glisseront dans la peau d’un soldat français troublé par son amnésie et traqué par une créature d'un autre monde dans un bunker mal éclairé de la Première Guerre mondiale.

Amnesia: The Bunker est prévu sur PC via Steam et Epic Games Store, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X/S en mars 2023.

