6 bars à cocktails où «dater» cet hiver

Il n’y a rien comme siroter un petit cocktail en douce compagnie. Que ce soit pour un premier rendez-vous ou encore avec votre +1 de longue date, cet hiver c’est le temps de vous réchauffer!

Voici donc 6 bars où boire de savoureux cocktails (+ un bonus très cool)!

Si vous voulez impressionner votre tendre moitié, direction Le Mal Necéssaire. Ce petit établissement situé dans un sous-sol du boulevard Saint-Laurent propose des cocktails à saveurs exotiques. Servis dans un ananas, un verre Tiki ou encore avec le visage de Drake dessus... Pas de doute, vos cocktails auront un effet «wow» et vous aideront certainement à briser la glace s’il s’agit d’un premier rendez-vous!

1106B, boul. Saint-Laurent

Café le jour, bar le soir... Le Cafécoquetel est une vraie perle du quartier Villeray à Montréal. On s’y retrouve pour partager un bon moment avec sa tendre moitié ou encore pour savourer un délicieux espresso martini dans une bonne ambiance. Les sirops simples y sont faits sur place, on peut donc s’attendre à des cocktails de qualité.

426, rue Faillon Est

Caché dans le sous-sol du restaurant Fleurs&Cadeaux, le bar à cocktails et vinyles Sans soleil propose un menu de boissons grandioses, de la musique qui donne envie de danser et une ambiance festive du mardi au samedi. Des Djs s’y donnent rendez-vous dès 20 heures tous les soirs. Voilà une petite adresse méconnue à ajouter à votre carnet pour un rendez-vous doux mémorable.

1002, rue Saint-Urbain (à l'intérieur du Fleurs & Cadeaux)

Dans le Vieux-Montréal, on se donne rendez-vous à la Buvette Pastek sur la rue Saint-Paul. L’établissement propose quatre cocktails de base, mais vous pouvez commander ce qui vous plait, comme leur bar est bien rempli. Pour les amateurs de vin, on profite également d’une belle carte avec quelques options nature au prix du Vieux-Montréal. Ajoutez à ça une planche de charcuterie à partager, et votre soirée sera mémorable. Les week-ends, la Buvette Pastek organise aussi de délicieux brunchs!

209, rue Saint-Paul Ouest

Le festif Bar Renard situé en plein coeur du Village est l’endroit tout indiqué pour siroter de fabuleux cocktails. On s’y rend pour un 5 à 7 sans fla-fla ou encore pour célébrer une bonne nouvelle et danser un brin un peu plus tard en soirée!

1272, rue Sainte-Catherine Est

À la jolie Taverne Marion, on peut profiter d’une belle carte de bières de microbrasserie, de vins funkys, de petits snacks sympathiques et surtout d’une belle offre de cocktails variés. Et pour ceux qui préfèrent ne pas consommer d’alcool, on peut aussi y trouver son compte!

1151, rue Ontario Est

BONUS Le Hiverside

Cet hiver, le Riverside dévoile une impressionnante terrasse de glace où boire des cocktails pour vous réchauffer dans une ambiance unique.

• À lire aussi: HIVERSIDE : le Riverside se transforme en bar de glace et igloo cet hiver





