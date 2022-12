Cet extraordinaire grille-pain réchauffera le coeur de l’être cher et peut-être aussi quelques tranches d’ananas

Partager







À l’approche de la Noël, posez le geste par excellence pour témoigner de votre amour envers une personne: achetez-lui un grille-pain.



Une fois, mon père avait offert un grille-pain à ma mère pour Noël.

C’était il y a environ 35 ans et on en parle encore.



Si vous aussi vous avez envie de manifester votre amour pour votre douce moitié en lui offrant un appareil permettant de faire griller du pain, sachez qu’il existe un modèle ultime et c’est le: WEST BEND 78500 GRILLE-PAIN À LARGE FENTE AVEC PLATEAU AMOVIBLE POUR MIETTES ET VIANDE AVEC CUISEUR À ŒUFS ET POCHEUSE, 2 TRANCHES, NOIR

Photo Amazon



Comme son nom l’indique, il s’agit d’un grille-pain assez classique doté de fentes larges mais qui, de plus, contient un plateau chauffant permettant de faire plein de choses qu’un grille-pain ne fait pas habituellement.

On parle notamment de faire bouillir 8 oeufs simultanément.

Photo Amazon

Ou encore de faire cuire deux oeufs en même temps.

Photo Amazon



Ou encore de réchauffer de «chauffer les viandes pré-cuites de tomates ou d'ananas».

Photo Amazon

Comme pour tout grille-pain normal, il est possible d’ajuster le niveau de grillage sur le WEST BEND 78500.

À seulement 71,98$, vous pouvez être certains qu’il s’agit là d’une offre imbattable.

Si toutefois vous n’êtes pas convaincu par ce dernier et qu’il s'adonne que vous êtes un passionné de Star Wars, peut-être allez-vous vous laisser tenter par ce merveilleux toaster à l’effigie de Darth Vador.

Photo Amazon

