Crise climatique: menacées de disparition, les Tuvalu deviennent la première nation numérique

Les îles paradisiaques de Tuvalu pourraient n’être qu’une destination numérique dès 2100. La montée des eaux liée au réchauffement climatique menace de submerger l’archipel du Pacifique d’ici la fin du siècle. Pour que l’État y survive, son gouvernement a décidé de créer son jumeau numérique dans le métavers.

«Alors que notre terre disparaît, nous n’avons pas d’autre choix que de devenir la première nation numérique du monde», a alerté le ministre des Affaires étrangères des Tuvalu, Simon Kofe, dans un discours prononcé durant la COP27.

C’est derrière un podium installé sur la plage de Teafualiku, la plus petite île de l’archipel, qu’il a lancé ce nouvel appel à l’action climatique. Il en va de la préservation de la culture des Tuvalu et de ses 12 000 habitants, dit-il.

«Notre terre, notre océan, notre culture sont les biens les plus précieux de notre peuple. Et pour les mettre à l'abri du danger, quoi qu'il arrive dans le monde physique, nous les déplacerons dans le nuage. Les îles comme celle-ci ne survivront pas à l'augmentation rapide de la température, à la montée du niveau de la mer et aux sécheresses, alors nous les recréerons virtuellement», a-t-il poursuivi.

Les îles du Pacifique sont aux premières loges des changements climatiques: mauvaise météo, marées puissantes, montée des eaux et montée de la température à la surface de la mer s’y succèdent. S’en suivent des inondations qui menacent de devenir plus fréquentes et foudroyantes à mesure que la crise climatique s’aggrave.

«Seul un effort global concerté peut assurer que Tuvalu ne se déplace pas définitivement en ligne et disparaisse à jamais du visage du plan physique», a conclu Simon Kofe, alertant que de nombreux autres pays pourraient se voir forcés à devenir des nations numériques si rien n’est fait pour freiner le réchauffement climatique.

Un discours les pieds dans l’eau

Simon Kofe est un habitué des actions chocs visant à donner l'alerte sur les impacts des changements climatiques que subit l’archipel.

AFP

Durant la COP26, il avait prononcé un discours les pieds dans l’eau pour illustrer la montée des eaux due aux changements climatiques qui guette les Tuvalu, mais aussi toutes les îles du Pacifique.

— Avec l’AFP

