Des pédophiles rôdent-ils autour de la station de métro Laurier? On fait le point

Sur Reddit, une Montréalaise affirme que son adolescent a été harcelé lundi à sa sortie de la station de métro Laurier, dans Le Plateau-Mont-Royal, puis suivi par un homme jusqu’à la maison. On a contacté la mère de famille et la police pour faire le point sur la situation.

Ce qu'on apprend dans la publication

La résidente du Plateau-Mont-Royal soutient qu'un homme aurait abordé son fils en le complimentant et en lui posant des questions de manière insistante.

Dans un commentaire sous sa publication, elle raconte que son ado lui aurait décrit le rôdeur comme un homme de 6 pieds et 5 pouces. Il aurait de «grandes épaules et avait l’air assez fort pour être intimidant» et aurait porté une casquette de baseball noire et une sorte de gilet d’ouvrier de construction.

Sous la publication, d’autres utilisateurs de Reddit affirment avoir aperçu un homme correspondant à la description près de la station de métro par le passé, qui aurait harcelé d'autres personnes.

La mère de famille affirme avoir rapporté la stiaution à son poste de police de quartier. Elle ajoute qu'une policière sur place lui aurait mentionné n’avoir jamais reçu «autant de signalements d’actes potentiellement pédophiles» autour de la station Laurier en dix ans dans le secteur.

«En tout cas, parlez-en à vos jeunes si vous habitez dans le coin et aux familles que vous connaissez dont les jeunes y circulent de manière autonome. Il y en a tellement!», conclut la mère.

Ce que le SPVM avait à nous dire

Contacté par 24 heures, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) affirme prendre au sérieux les plaintes pour crime à caractère sexuel. La police ne peut toutefois pas affirmer s’il y a bel et bien une hausse des signalements de nature pédophile dans le secteur de la station Laurier, comme l’aurait avancé une de ses policières.

Entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022, le SPVM dénombre dix dénonciations de comportements douteux, c'est-à-dire de comportements pouvant être insécurisants pour les résidents, dans le coin du métro Laurier. Ces signalements ne sont toutefois pas nécessairement de nature sexuelle, précise le corps policier.

La Section du métro et la Section des agressions sexuelles du SPVM n'ont pour leur part reçu aucune plainte de nature sexuelle ou de comportements douteux pour ce secteur cette année.

◆ Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement, d’un crime à caractère sexuel ou de comportements douteux, vous pouvez contacter le SPVM ou vous rendre à un poste de quartier.

