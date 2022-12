Est-ce que les pères Noël noirs existent au Québec?

Partager







BILLET - L’histoire d’une simple décoration de père Noël noir qui a soulevé une controverse aux États-Unis m’a poussée cette semaine à me poser une question: est-ce qu’il existe des pères Noël noirs, au Québec? La réponse est oui.

C’est dans un reportage du Washington Post qu’on peut découvrir l’histoire de Chris Kennedy, un Afro-Américain qui habite à North Little Rock, en Arkansas. Après avoir décoré sa maison d’un père Noël noir gonflable, il a reçu une lettre haineuse – contenant plusieurs mots en N – de la part d’un voisin, qui lui demandait de l’enlever.

La missive a plutôt fait remarquer à l’analyste informatique qu’un père Noël à la peau foncée était rare – et l’a convaincu de devenir lui-même un père Noël professionnel. Il s’est inscrit au Santa Camp du New Hampshire pour remédier à la situation – si ça vous intéresse, cette école de formation de pères Noël portée sur la diversité fait l’objet d’un nouveau documentaire sur HBO Max.

Mais revenons par chez nous: je l’admets, je n’ai jamais vu de père Noël noir à Montréal. Pas une fois. Existent-ils?

La réponse est simple: oui.

Depuis 2018, Stevens Sarazin enfile son costume et sa barbe blanche pour créer la magie de Noël aux yeux des tout-petits. Le 20 décembre, le père Noël d’origine haïtienne sera présent à la Plaza Le Rizz, à Saint-Léonard, à l’occasion d’un événement caritatif de distribution de cadeaux organisé par Angie Chérubin et le Groupe PMG.

«J’ai commencé à faire le père Noël dans ma famille et je voyais bien qu’ils étaient tous fébriles dès mon arrivée. Puis, Angie, qui aimait ma voix portante, m’a approché avec son projet et depuis, je suis le père Noël qui danse avec les enfants», me raconte-t-il.

«Je remarque dans leur regard qu’il y a une espère d’interrogation sur ma couleur de peau. Mais, une fois sur mes genoux et que je leur donne des cadeaux, ils sont super contents», poursuit l’entrepreneur montréalais.

Pour Mme Chérubin, il s’agit de bien plus que de trouver quelqu’un pour enfiler le déguisement rouge et blanc. C’est un engagement pour la représentativité auprès des jeunes de Montréal-Nord et des environs.

«C’était super important moi d’engager un père Noël qui ressemble aux enfants. On donne aux enfants, qui sont, pour la plupart, issus de la diversité. J’essaie de créer un impact pour eux», dit celle qui attend plus de 800 enfants.

«Je dis aux enfants que le père Noël des Antilles est arrivé», poursuit l’entrepreneure et fondatrice de SheGoals fitness.

Le marché de Noël Afrolicious accueillera également les 3 et 4 décembre prochain un père Noël noir à la boutique Espace Urbain sur la rue Saint-Hubert, à Montréal.

Et dans les centres commerciaux?

Est-ce qu’on peut croiser un papa Noël issu de la diversité dans les centres commerciaux ou dans un party de Noël de bureau? Je n’ai pas réussi à en avoir la confirmation.

«Les demandes sont plutôt rares pour les événements corpos, mais mon agence possède un bassin d’excellents acteurs noirs qui peuvent très bien incarner le personnage. On est très ouverts à la diversité», me répond Luc Vincent, propriétaire de l’agence Verre de lait et un Biscuit.

Pour M. Vincent, les critères pour incarner le populaire personnage du vieillard à la barbe blanche ne s’arrêtent pas à la couleur de peau. «Ohhh, la couleur de peau, ce n’est pas ce qui me freine d’engager un père Noël ou un autre! Ce qui importe c’est surtout le style d’animation, où le père Noël classique répand le bonheur, la féérie et la magie», s’exclame celui qui incarne lui-même le père Noël depuis 22 ans.

Pour les centres commerciaux, j’ai cherché, mais en vain. J’ai tenté de contacter à maintes reprises l’Agence des Pères Noël professionnels du Québec, mais elle a décliné ma demande d’entrevue, se disant trop occupée pour répondre à ma question...

Pour moi, le mystère est quand même résolu: il existe des pères Noël à la peau d’ébène et je m’enchante de constater que la nouvelle ère de la diversité se transporte autant dans le royaume de l’océan de la petite sirène qu’au royaume du pôle Nord!

