Guardians of the Galaxy Vol. 3: la bande-annonce est enfin arrivée [VIDÉO]

Marvel Studios a présenté la bande-annonce très attendue de Guardians of the Galaxy Vol.3, réalisé et écrit par James Gunn.

C’est dans le cadre du Comic-Con Experience 2022 à São Paulo que Kevin Feige, président de Marvel Studios, a présenté Zoe Saldana (Gamora) et par la suite, un généreux aperçu du long-métrage prévu en salle le 5 mai 2023.

Bande-annonce Guardians of the Galaxy Vol.3

Dans Guardians of the Galaxy Vol.3 de Marvel Studios, la bande de marginaux bien-aimée a une apparence un peu différente. Peter Quill, encore sous le choc de la perte de Gamora, doit rassembler son équipe autour de lui pour défendre l'univers tout en protégeant l'un des leurs. Une mission qui, si elle n'est pas menée à bien, pourrait bien conduire à la perte des Gardiens tels que nous les connaissons.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 met en scène Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, avec Vin Diesel dans le rôle de Groot, Bradley Cooper dans celui de Rocket, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter et Maria Bakalova. Kevin Feige est le producteur et Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Simon Hatt et Sara Smith sont les producteurs exécutifs. Le film sort en salle le 5 mai 2023.

