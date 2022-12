Investissement immobilier sur TikTok : 3 conseils populaires à ne pas prendre pour du cash

Partager







Comme les investisseurs immobiliers sur TikTok n’ont pas de code déontologique à respecter, il faut redoubler de prudence lorsque l’on tombe sur du contenu à saveur de financement. Voici donc trois notions fréquemment abordées sur les réseaux sociaux pour lesquelles la nuance est nécessaire, d’après des experts.

1. Accroître ses biens et ses revenus avec l’effet de levier

C’est un concept qui revient très fréquemment dans les vidéos de plusieurs investisseurs immobiliers, comme Cory Albert, pour expliquer la clé de leur succès. Or, son utilisation n’est pas sans risque, rappellent les experts.

L’effet de levier intervient lorsqu’un investisseur réhypothèque son immeuble afin de payer la mise de fonds d’un deuxième immeuble, et ainsi de suite. Un investisseur – avec une tolérance élevée au risque – choisit donc de s’endetter pour accroître son parc immobilier plus rapidement, tout comme ses revenus locatifs.

Ce concept économique peut s’avérer très efficace lorsque le marché immobilier est prospère et propose de bas taux d’intérêt. Mais lors d’un ralentissement du marché, un investisseur pourrait se retrouver dans l’eau chaude avec des retards de paiements si sa dette est plus élevée que ses revenus, souligne la Banque du Canada (BDC).

Dans le pire des scénarios, un investisseur pourrait même connaitre la faillite s’il est dans l’impossibilité de réemprunter de l’argent, toujours selon la BDC.

«Ceux qui viennent d’acheter un immeuble avec de grosses hypothèques aux taux d’intérêts élevés, ça va leur prendre un certain temps avant de réhypothéquer leur immeuble [...] Les prix des maisons ont augmenté autant en 2 ans de pandémie qu’en 6 ou 7 avant habituellement», explique la courtière immobilière pour Royal LePage, Karine Séguin, qui ne pense pas revoir une croissance aussi rapide de son vivant.

Le conseiller principal aux communications de chez Multi-Prêts Hypothèques, Marc-André Blanchette, abonde dans le même sens. « Admettons que vous ayez acheté au début de l’année votre premier bloc à taux variable, est-ce que votre coach vous a informé que le taux directeur pouvait augmenter ? Et si votre bâtiment est appuyé exclusivement sur votre revenu personnel, vous voyez le risque pour cet acheteur ? », questionne-t-il.

2. Faire affaire avec un prêteur privé

En dehors des institutions financières dites traditionnelles – comme les banques ou les coopératives bien connues comme Desjardins ou la Banque Nationale –, les propriétaires peuvent obtenir un prêt hypothécaire chez des prêteurs privés.

Cette voie peut sembler plus rapide pour ceux qui veulent obtenir du financement, puisque les prêteurs privés n’ont pas à respecter certaines obligations auxquelles sont assujetties les institutions financières. Elle n’est cependant pas sans risque, explique Marc-André Blanchette de chez Multi-Prêts Hypothèques.

« Si vous faites affaire avec un prêteur privé, il faut être bien certain de ce que vous faites. Vous pouvez vous retrouver avec certaines conditions inattendues comme des intérêts très élevés. À partir du moment où il s’agit d’une institution financière reconnue, certains règlements viennent protéger le public. »

Un prêteur privé reconnait même ce risque, selon la mise en garde sur son site internet : « [L’entreprise] Argent Maintenant offre un moyen d'obtenir un prêt d'argent si vous n’avez pas d’autre solution disponible. Le taux d'intérêt est conforme à la loi sur la protection du consommateur, mais demeure énorme et plus élevé que celui des institutions financières conventionnelles. »

«Si vous contractez plusieurs crédits à court terme, votre situation financière se détériorera très rapidement et cette dette sera impossible à rembourser», résume ainsi l’entreprise de prêts, qui demande aux consommateurs d’envisager cette solution en dernier recours.

3. L’achat avec 0$ de mise de fonds

Un investisseur immobilier raconte dans l’une de ses vidéos comment il est parvenu à obtenir une maison avec 0 $ de mise de fonds. Grâce à un tour de passe-passe, ce dernier dit acheter par une reprise de finance une maison sous-évaluée à 300 000$ avec l’argent d’un prêteur privé, mais qui vaut en réalité 400 000$ selon un évaluateur agréé. En réhypothéquant la maison à 400 000$, il obtient 80% de sa valeur, soit 320 000$ et affirme donc avoir payé une maison sans mise de fonds.

« C'est très rare que le prêteur privé paie 100% du prix de vente. D'habitude ça va de 75% en descendant », « Tu dois donc quand même avoir de l’argent de côté pour payer ta mise de fonds », « As-tu réellement déjà vu des maisons sur le marché qui sont sous-évaluées de 25 % ? »: Cette vidéo a fait douter bien des gens, à en croire les commentaires sous la publication.

Elle a aussi fait sourciller le conseiller principal aux communications de chez Multi-Prêts Hypothèques, Marc-André Blanchette. « C’est du cas par cas. Personne ne va accepter en ce moment de vendre une maison en deçà de l’évaluation foncière », a-t-il expliqué.

Un acheteur doit réunir plusieurs conditions gagnantes pour acheter une maison à rabais, selon M. Blanchette, comme une période de bas taux d’intérêts, l’achat d’une une reprise de finance [une propriété saisie par la banque et revendue à moindre coût] ou l’achat d'une propriété via un contact pour éviter les offres d’achat multiples et la surenchère.

