Les meilleurs restaurants «Apportez votre vin» à Québec

Question de sauver un peu de sous sur la facture à la fin du repas, un restaurant «Apportez votre vin» peut être une pas pire option.

Des restaurants aux saveurs asiatiques à françaises... Impossible de ne pas trouver votre match parfait quelque part dans cette liste.

Voici donc 5 restaurants «Apportez votre vin» à essayer dans la ville de Québec.

Saint-Sacrement

Situé dans le quartier Saint-Sacrement, La Girolle propose une cuisine d’inspiration française qui donne vraiment l'eau à la bouche. Combinez leur succulent menu à une bonne bouteille et un service chaleureux... La sortie ne peut être qu'un succès!

1384 Chemin Sainte-Foy

Saint-Sauveur

Situé dans le quartier Saint-Sauveur, le Shogun en a défivinitement pour tous les goûts: des sushis, des sautés, c'est comme vous voulez! Laissez-vous tenter par leurs spécialités comme le womanizer, le B52 ou le Yin&Yang pour une soirée des plus gourmandes.

98 rue Saint-Vallier Ouest

Limoilou

Situé dans Limoilou, La Signature deviendra rapidement l'un de vos incontournables par leur menu et leur service personnalisés et très chaleureux. Que ce soit pour un souper décadent ou un déjeuner gourmand, vous aurez l'impression de retourner à la maison à chacune de vos visites.

1073 3e Avenue

Vieux-Québec

Situé dans un immeuble historique, ce restaurant familial au décor exotique propose un large éventail de plats panasiatiques classiques. On y retrouverez des mets du Cambodge, de la Thaïlande et du Vietnam, telles que des crevettes saté, une soupe Nam Ya et du poulet Général tao.

71 rue d'Auteuil

Amateurs de viandes? Les restaurants L'entre-Côte Riverin sont faits pour vous! La qualité des grillades, des côtes levées et des burgers vous fera tourner la tête. Tout est à parier que vous en redemanderez. N'oubliez pas d'apporter votre meilleure bouteille de rouge pour un moment des plus parfaits.

Pour connaître les différentes adresses de L'entre-Côte Riverin, c'est ici .

