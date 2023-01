Quoi faire à Montréal l’hiver: 22 activités à mettre à votre agenda

Partager







Le froid mordant de l’hiver n’est pas une raison pour rester à la maison à écouter des séries en boucle. Oh non! Cet hiver, faites donc la paix pour de bon avec la saison froide, en ajoutant à votre agenda quelques activités excitantes à faire!

Voici donc 22 activités à faire à Montréal l’hiver!

1. Faire une randonnée dans le Parc du Mont-Royal

La vue à couper le souffle sur la ville vaut certainement la petite marche d’une heure qui précède. Enfilez vos crampons ou profitez-en pour essayer vos skis de fond!

Les gaufres décadantes de LApop ne sont pas réservées qu’aux touristes, mais aussi aux froides journées d’hiver. Ce dessert savoureux est idéal pour vous réchauffer l’âme!

133 rue de la Commune Est

Il n’y a rien de plus relaxant que de tremper ses orteils dans le magnifique spa du Bota Bota. Ce dernier est construit sur un ancien bateau. L’ambiance y est donc sereine et douce, car vous pourrez relaxer au gré des vagues.

Entrée McGill et rue de la Commune O, Montréal

Les adeptes de plein air voudront certainement partir à l’aventure de ce magnifique parc. En plus de pouvoir y pratiquer le ski de fond quand la température le permet, le parc Frédéric-Back est doté de quelques statues magnifiques qui vous donneront l’impression de voyager sur une autre planète.

2345 rue Jarry Est, Montréal

Voté comme étant l’un des meilleurs cafés de la ville, les Méchants Pinsons est une adresse de choix quand vient le temps de prendre une pause pour se réchauffer. Comme le café est situé dans l’avenue Laurier, vous pourrez en profiter pour déambuler dans les petites boutiques tout en sirotant votre latté.

1546 avenue Laurier Est, Montréal

Les vrais amoureux de l’hiver voudront certainement aller se dégourdir durant le festival de musique électronique Igloofest qui se déroule tous les ans durant l’hiver. Enfilez votre manteau le plus chaud!

Le Riverside propose un bar de glace éphémère qui vous permettra de profiter pleinement de l’hiver. Vous pourrez y boire de délicieux cocktails pour vous réchauffer et vivre une expérience unique dans ce bar qui n’est ouvert que six semaines par année.

L’hiver, il n’y a rien de mieux pour se réchauffer que de se rendre dans un bar bondé pour pousser la chansonnette. Faites vos vocalises et rendez-vous dans un des meilleurs bars karaoké de la ville.

Chaque année, le festival Montréal en Lumière est de retour afin de proposer une foule d’activités gourmandes aux curieux. Une nuit blanche est d’ailleurs organisée tous les ans où vous pourrez participer à plus d’une centaine d’activités se déroulant aux quatre coins de la ville.

Si vous avez envie de voyager un brin, une visite au Jardin botanique s’impose. Les serres vous transporteront dans différentes ambiances et vous donneront l’impression d’avoir mis les pieds dans une contrée étrangère.

4101 rue Sherbrooke Est, Montréal

11. Aller glisser

Dépoussiérez votre «crazy carpet» et courez dévaler une pente avec vos amis. Parmi les plus belles, on retrouve celles du parc Pierre-Marquette, celle du parc Pélican, celle du Mont-Royal et évidemment celle du parc Jean-Drapeau!

12. Faire quelques steppettes sur la glace du parc Lafontaine

Certainement l’une des plus belles patinoires de Montréal, celle du parc Lafontaine propose une ambiance festive et un décor sympathique. Un bel endroit pour pratiquer son salto arrière.

Quand il y a une petite neige, une visite s’impose au Cinéma Beaubien. Cette institution montréalaise est un magnifique lieu pour un rendez-vous doux, bien collé au chaud en train de partager un sac de popcorn en amoureux.

2396 rue Beaubien Est, Montréal

14. Magasiner dans la rue Sainte-Catherine

La rue Sainte-Catherine bourdonne toujours. Été comme hiver, c’est l’endroit par excellence où faire les boutiques et se prendre un petit café «sur le fly» pour se réchauffer.

Ce magnifique restaurant français propose un menu impeccable, abordable et savoureux. On peut y manger jusqu’à très tard dans la nuit ou encore y aller pour un brunch copieux durant les weekends. On s’y donne rendez-vous pour partager une bouteille de rouge léger et manger un croque-monsieur simple, mais délicieux.

3927 rue Saint-Denis, Montréal

Montréal possède de nombreuses friperies à travers la ville. Si vous voulez flâner un peu, on vous propose de vous rendre dans le Mile-End pour une marche d’hiver toute en douceur, puisque les différentes boutiques se trouvent près les unes des autres.

17. Découvrir les différentes expositions des musées de la ville

Le Musée des Beaux-Arts de Montréal, le Musée d’art contemporain, le Musée McCord et plus encore! Vous avez le choix!

Le bar du boulevard Saint-Laurent possède une belle collection de machines pinball rétro, hyper bien entretenues. Vous pourrez y boire de bons cocktails tout en essayant de battre votre dernier record!

3908 boul. Saint-Laurent, Montréal

19. Bruncher dans un des meilleurs restos de la ville

Les montréalais adorent bruncher, ce n'est donc pas un hasard si l'offre de restaurants déjeuner est immense!

20. Manger une fondue au fromage dans un dôme

L'Auberge Saint-Gabriel vous propose un concept unique de fondue au fromage à déguster sous un dôme. Une soirée extraordinaire à l'horizon.

21. Frencher dans l'un de ces 52 endroits

Si vous êtes frileux, trouvez-vous un partenaire de «french», histoire de vous réchauffer.

22. Essayez de faire du tuffting

Les tapis touffetés sont partout et le studio Tututu Space vous propose d'apprendre à faire du tuffting dans une ambiance chaleureuse!





