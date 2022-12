Une chorale heavy metal québécoise joue dans une publicité de pastilles pour la toux et c’est génial

Partager







Les membres de la Growlers Choir de Montréal sont allés faire un petit tour dans le métro pour vanter les mérites des pastilles Valda.



Six mois après avoir terrorisé les juges d’America’s Got Talent, les «grogneurs» de la chorale montréalaise sont allé terroriser leurs concitoyens dans les profondeurs de la station de métro Place-des-Arts.

Mais attention: c’était pour une bonne cause.



La bande de «13 démons hurlants» a été embauchée par la marque de pastilles contre la toux d’origine française Valda.



«Écoutez bien la chanson et retenez les paroles - vous y découvrirez un parallèle amusant entre les douleurs gutturales et l’apaisement durable que procurent nos produits», peut-on lire dans la description de la vidéo sur YouTube.

Puisqu’une image vaut mille maux de gorge:



On lève notre pouce au bout de phrase: «Belzébuth qui french kiss au milieu du désert. Valda soulage! Valda soulage!»

Bravo à tout le monde pour cette belle pub. On a hâte d’être malades.

